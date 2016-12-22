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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Ирина Высоцкая: Во время пожара в обязательном порядке нужно вынести клиентскую базу и должностные инструкции
«Дальневосточный капитал» попросил прокомментировать эту ситуацию Ирину ВЫСОЦКУЮ, консультанта по построению организаций, члена Международной ассоциации предпринимателей.
- Многие владельцы и директора дальневосточных компаний в приватных беседах признают, что хотели бы воспользоваться услугой управленческого консалтинга, но боятся выглядеть слабыми в глазах окружающих. Стандартный ответ звучит так: «Если мои конкуренты (как вариант – партнеры, коллеги, подчиненные) узнают, что я пригласил консультанта, они решат, что как руководитель я слаб, некомпетентен, не обладаю достаточной квалификацией».
Если бы такой ответ услышали собственники и топ-менеджеры зарубежных компаний, они были бы немало удивлены. В развитых странах, где история управленческого консалтинга насчитывает уже не один десяток лет, работать с бизнес-консультантом – престижно! Если ты приглашаешь профессионала для внедрения инструментов управления бизнесом, значит ты не стоишь на месте, значит ты можешь себе позволить подняться над каждодневной суетой и заняться стратегическими вопросами. Приглашая бизнес-консультанта, руководитель добавляет очки к собственной репутации и репутации компании.
Радует, что на Дальнем Востоке есть руководители бизнеса, которые уже не первый год пользуются услугой управленческого консалтинга и говорят об этом с гордостью. Истории успешного развития их компаний лишний раз доказывают, что грамотно внедренные инструменты управления – работают и что в любом деле важен профессиональный подход.
- Если мужчина-руководитель приглашает в качестве бизнес-консультанта женщину…
- …значит, он неплохо разбирается в бизнесе. Что бы там ни говорили, женский взгляд на бизнес и женский стиль управления отличаются от мужского, и это здорово! Приходя в компанию, женщина может увидеть то, чего не видит мужчина, ее выводы и рекомендации могут быть неожиданными, но практика показывает, что такой тандем дает мощный эффект. В управленческом консалтинге женщин меньше, чем в других областях. Но часто даже мужчины-консультанты приглашают женщин бизнес-консультантов для совместных проектов.
- Насколько актуальны управленческие технологии для бизнеса?
- Насколько актуален глоток воды в пустыне? Без них невозможно вести бизнес в современном мире. Я имею в виду БИЗНЕС, бизнес, который развивается, приносит прибыль, обеспечивает людей рабочими местами, а не просто хорошее дело, которое приносит только удовольствие. Я всегда говорю: во время пожара из огня в обязательном порядке нужно вынести две вещи: клиентскую базу и должностные инструкции, все остальное, даже деньги, пусть горит синим пламенем. Деньги можно заработать, а вот восстановить потерянную информацию будет очень сложно. Разумеется, если речь идет о клиентской базе, которая содержит полную информацию, и грамотно прописанных должностных инструкциях, в которых прописана вся технология производства вашей компании.
- Практика показывает, что далеко не все руководители бизнеса осознают значение этих документов…
- И поэтому серьезно рискуют. Бизнес-процессы должны быть выстроены таким образом, чтобы незаменимых людей в компании не было. Иначе может случиться, что после ухода ключевого сотрудника (это может быть не обязательно топ-менеджер) работа компании будет парализована. Если нет тщательно прописанной и выверенной должностной инструкции, то вместе с уходом ключевого сотрудника теряется технология.
Да даже если в вашей компании меняется офис-менеджер, а инструкция не прописана, сколько времени, и вашего, и других сотрудников, требуется, чтобы обучить его и переделать за ним все ошибки.
И сотрудничество с бизнес-консультантом помогает руководителю посмотреть на свою компанию со стороны. Чтобы понять главное, иногда надо отстраниться. Как говорил Сергей ЕСЕНИН, «лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье…»
Елена ВОЛКОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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