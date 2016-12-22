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25 Августа 2013, 18:20 | Партнеры

"Транзит-ДВ": Мы сделаем Приморский край мировым бункеровочным центром

В конце июля в приморском порту Славянка произошло знаковое событие - один из крупнейших в своей серии контейнеровоз APL Vanda длиной 360 и шириной 51 метр, тоннажом судна 150 951 т в течение суток получил более 8 000 тонн топлива. Бункеровка была выполнена танкером Группы "Транзит-ДВ" "Владимир Высоцкий". Уникальность события в том, что в воды славянской гавани впервые вошло судно таких гигантских размеров. Добавим к этому, что сам контейнеровоз APL Vanda был построен в Корее в июле 2013 г. И визит в российский порт для осуществления бункеровки стал его первым судозаходом.

Судно хлебом-солью встречали команда Группы «Транзит-ДВ», администрация порта, а также глава района и главы поселений Хасанского района. В знак гостеприимства экипаж APL Vanda получил несколько тонн приморских овощей, большую корзину с продукцией приморских производителей и памятные сувениры для каждого члена экипажа.

Хаб наполнит гавань

Приход одного из самых больших судов своего класса в мире ознаменовал открытие бункерного хаба в Славянке. Эту идею уже много лет продвигает и прикладывает максимум усилий к ее реализации команда ГК «Транзит-ДВ». Предприниматели исходят из очень здравой идеи, которая органично вписывается в программу развития региона и Стратегию развития транспорта РФ до 2030 года. Бункерный хаб - это мощный стимул для роста экономики региона, и его создание в Приморье, по оценкам экспертов, даст ряд неоспоримых преимуществ. Многие вещи просто лежат на поверхности и совершенно очевидны: так, взимание только портовых сборов, по предварительным подсчетам, уже в ближайшее время может увеличиться в два-три раза.

С увеличением судозаходов развивается агентская сеть, что дает толчок развитию шипчандлерских компаний. Бункерный хаб обладает синергетическим эффектом, потому как помимо топлива формирует спрос на мелкий ремонт, расходные материалы, провиант, воду и т. д. Соответственно, компании, обслуживающие суда, дают жителям края рабочие места, улучшая тем самым социально-экономическую ситуацию в регионе.

Приморские бункерные компании интенсивно ведут обновление специализированного флота. На сегодняшний день в портах Приморья количество бункеровщиков (DWT более 1 000 тонн) достигло более 100 единиц. Тем временем крупные судоходные компании все чаще выбирают для заправки Приморье, что в значительной степени обусловлено более выгодной ценой бункеровки, так как судовладелец в этом случае покупает топливо напрямую у производителя, не переплачивая множественным посредникам.

За последнее время в Приморье открыто уже 14 представительств и офисов крупных судоходных компаний, которые выстраивают долгосрочные планы по сотрудничеству с местными портами. В частности, дальневосточные порты выбирают для бункеровки такие крупные компании, как MAERSK, EVERGREEN, HYUNDAI, COSCO, EUKOR, ZIM, CMA CGM и другие.

Но если мыслить шире, то перед Россией стоит задача увеличить свою долю на бункерном рынке АТР и занять место, соответствующее положению морской державы и нефтедобывающей страны. И для этого есть вполне реальная возможность, и что не менее важно - насущная необходимость. Как указывают эксперты, в России идет значительное сокращение потребления топочного мазута, страна активно переводит энергетику на газ. Отправляя на экспорт высвобождающиеся объемы мазута, мы рискуем уронить цену этого вида топлива на международном рынке. Следующим аргументом для развития бункерных хабов на российском берегу служит то, что уже в ближайшие годы в России значительно увеличится доля мазута вторичной переработки, который можно использовать только на бункерном рынке, планируется ввод в эксплуатацию 119 новых установок вторичной переработки.

Сегодня в рамках создания бункерного хаба в портах Приморского края группа «Транзит-ДВ» меняет стратегию работы: за основу берутся не просто разовые заправки, а долгосрочные экспортные контракты на поставку топлива, сельскохозяйственной продукции и предоставление сопутствующих услуг. Речь идет о гарантированных контрактах на поставку экологически чистых овощей, выращенных на территории Приморского края. Это даст толчок развитию фермерства Приморского края, так как рынок сбыта будет гарантирован подписанными контрактами. Стоит отметить, что создание бункерного хаба будет способствовать развитию гостиничного и рекреационного бизнеса Хасанского района, увеличится доля «делового туризма».

Вписаться в коридор

Но в развитии своего бизнеса и региона Группа «Транзит-ДВ» идет дальше. Одна из самых острых проблем, мешающих росту судозаходов в порты Владивостока, Славянки, Зарубино, - отсутствие причалов, которые могут принимать и обрабатывать крупнотоннажные суда, которые ни по осадке, ни по длине не могут встать к причальной стенке. «Транзит ДВ» работает над проектом создания Хасанского международного мультимодального производственно-логистического комплекса, с развитой инфраструктурой и сетью магистрального транспорта: железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного, включающего в себя и рейдово-перегрузочные комплексы.

Идет разработка проектной документации, технологических схем, планируется выполнение обширных инженерных изысканий для обеспечения выполнения всех требований безопасности мореплавания. Компания планирует обновить и диверсифицировать собственный флот для успешного осуществления проекта, а также применить инновационные для региона системы перегруза на рейде.

Подобная практика перегруза у так называемых «мертвых» якорей существует в ряде стран мира, в том числе в Перу, Гонконге и др. Она успешно дополняет береговую переработку грузов, позволяя заводить в порты суда и обрабатывать их, значительно увеличивая количество судозаходов. Реализация проекта укладывается в рамки транспортного коридора «Приморье-2», который входит в Стратегию развития транспортной системы России до 2030 года.

Руководство «Транзит-ДВ» ведет переговоры с потенциальными партнерами из северных провинций Китая о возможности отправки контейнеров через Зарубино. Как известно, у северного Китая нет выхода к морю, но есть железная дорога, по которой через погранпереход «Камышовая - Хуньчунь» можно отправлять до 3 млн тонн грузов. Контейнеры из Китая, доставленные по железной дороге в Зарубино или Славянку, через создаваемый мультимодальный логистический комплекс будут перегружаться на контейнеровозы и следовать дальше - в Азию, на западное побережье США, а также Северным морским путем в Европу.

Суда очень больших размеров в Приморье пока могут быть обработаны только в порту Восточном. Таких глубин нет и у причалов контейнерного терминала во Владивостоке. Проект, инициированный Группой «Транзит-ДВ», существенно расширит возможности портов Зарубино и Славянка, позволит завести сюда дополнительный контейнерный грузопоток.

«Таким образом, зная «узкие места» наших гаваней, мы стараемся их расширять, придумывая новое, - говорит президент ГК «Транзит-ДВ» Игорь ПОЛЬЧЕНКО. - И приглашаем в наши проекты инвесторов, как иностранных, так и отечественных, которые хотят развивать бизнес в регионе. Мы понимаем: с партнерами мы можем реализовать этот проект гораздо быстрее».

И дальше - на север

Планы компании приморским проектом не ограничиваются. Второй этап - создание бункерного хаба и крупного контейнерного терминала в Петропавловске-Камчатском, что позволит компании участвовать в развитии Севморпути.

«Сейчас мы отрабатываем проект в Приморье, привлекаем грузопоток с севера Китая, чтобы он проходил через наш порт и шел на западное побережье США и в Северную Европу по Севморпути, - комментирует президент ГК «Транзит ДВ» Игорь Польченко. - Это быстрее и дешевле, чем везти грузы с севера Китая через порт Далянь, а потом южным путем идти в Европу. Мы предлагаем другой, более эффективный, путь через перегрузочный комплекс в Славянке и Зарубино, затем в Петропавловске-Камчатском, до которого грузы могу доставляться судами, не обладающими ледовым классом, а дальше перегружаться на специализированный флот, у которого ледовый класс, экипажи, имеющие опыт прохождения этих широт.

Это полностью укладывается в систему транспортного развития России. Мы движемся в генеральном направлении и реализуем проекты, которые полезны для государства и экономически привлекательны с точки зрения бизнеса. А рост наших доходов - это рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней».

Подводные камни

На пути дальнейшего развития проектов компании и прежде всего в части бункерного хаба, как всегда в России, масса проблем, в компании их называют «задачами». С одной стороны, есть поддержка региональной власти, которая, так же как и компания, заинтересована в создании на этой территории специальной зоны, готова продвигать такие инновации, как присвоение бункерному топливу статуса «бондовый товар», что существенно повысит привлекательность приморских портов для иностранных судов.

Но с другой стороны - недопонимание со стороны контролирующих органов, нередки случаи разной трактовки законодательства, в какой-то части оно вообще не сформировано.

«Мы понимаем ответственность таможенных органов, они защищают интересы российского государства и заботятся о наполнении казны, но и мы готовы содействовать им в этом, выявляя и наказывая недобросовестных участников ВЭД, - рассказывает Игорь Польченко. - Сегодня вместе с администрацией Хасанского района, которая очень заинтересована в развитии на его территории портового бизнеса, ставим вопрос о том, чтобы в Славянке таможенный пост работал круглосуточно. Круглосуточный режим работы необходим для повышения привлекательности п. Славянка для иностранных судовладельцев, а также улучшения инвестиционного климата территории, что обеспечит дальнейшее развитие региона. Вместе мы сделаем Приморский край мировым бункеровочным центром».

"Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

Теги: zim  транспорт  maersk  hyundai  eukor  cma cgm  Транзит-ДВ  порты  evergreen  cosco 


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