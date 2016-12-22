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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Анатолий Лазарев: Акционеры ОАО "Восточный порт" приняли решение инвестировать в развитие
В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса. Универсальный комплекс мощностью 3 млн тонн в год специализируется на традиционной грейферной перевалке угля. Специализированный Угольный комплекс оснащен системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями. Уровень автоматизации комплекса достигает почти 99%, а мощность его перевалки - 14,2 млн тонн в год.
Уникальный комплекс, которому и по сей день нет аналогов в Приморье, был запущен в 1978 году, в 1995-ом начала работу его вторая очередь.
Знаково, что именно юбилейный 40-й год работы предприятия стал годом начала активной стадии строительства третьей очереди Угольного комплекса.
«Третья очередь представляет собой зеркальное отражение двух существующих очередей специализированного Угольного комплекса, - рассказывает управляющий директор ОАО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ. - При этом новый объект превосходит действующий по складским площадям. На 4 складах мы сможем единовременно разместить до 800 тысяч тонн угольной продукции, это почти на четверть больше, чем на складах сегодняшнего Угольного комплекса».
Проект предполагает создание системы конвейерного оборудования со станцией разгрузки вагонов. Это два тандемных вагоноопрокидывателя роторного типа, два стакера, четыре реклаймера, две судопогрузочные машины, вагоноразмораживающие устройства, железнодорожная инфраструктура. Также на территории будущего объекта будут построены два причала, протяженность одного из них в 300 метров и глубина у стенки 16,5 метров в перспективе позволит принимать крупнотоннажники дедвейтом 150 тысяч тонн, которые сегодня подходят только к причалам действующего Угольного комплекса.
В настоящее время подрядчики ведут работы по вертикальной планировке территории. 54 га холмистой местности постепенно приобретают «правильные» очертания за счет узконаправленных взрывов невысокой мощности. В общей сложности будет переработано более 3,5 миллионов кубических метров грунта.
Тем временем специалисты ОАО «Восточный Порт» приступают к формированию технических заданий для возможных поставщиков будущего оборудования комплекса, для подрядных организаций, которые возьмутся за выполнение следующего этапа строительных работ, и т. д. Все процедуры проводятся в соответствии с «223-ФЗ».
Оценочная стоимость реализации проекта строительства третьей очереди Угольного комплекса почти 10 млрд рублей.
«Инвестиции в развитие - это всегда долгосрочные вложения, - отмечает Анатолий Лазарев. - Программа реализации проекта строительства третьей очереди Угольного комплекса поэтапно осуществляется в соответствии со стратегией развития морской портовой инфраструктуры Российской Федерации, рассчитанной до 2030 года. Выполняя постановление президента Владимира ПУТИНА, мы не просто увеличим пропускные способности, реализуя экспортный потенциал страны. Если посмотреть шире, мы создадим новые рабочие места с хорошими зарплатами и с достойными условиями труда, тем самым увеличивая привлекательность Дальневосточного региона, улучшая социальную атмосферу в крае, который сегодня активно развивается».
На последнем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт» было принято решение направить наибольшую часть прибыли, полученной по итогам работы за 2012 год, на капитальные вложения. По прогнозам экспертного совета, к 2017 году, с введением в работу третьей очереди Угольного комплекса, общая пропускная способность стивидора возрастет до 24,5 млн т угля в год, к 2019 году - до 29 млн т, а с вводом в эксплуатацию полномасштабного варианта проекта в 2020 году, ОАО «Восточный Порт» сможет обрабатывать 33 млн т.
Досье «ДК»: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля. В структуру предприятия входят два производственно-перегрузочных комплекса: угольный, оснащенный системой конвейерного оборудования, и универсальный, специализирующийся на грейферной перевалке. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы. Координацию работы ОАО «Восточный Порт» осуществляет ООО «Управляющая портовая компания».
Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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