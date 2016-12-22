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28 Мая 2014, 17:09 | Партнеры

ВГУЭС: перезагрузка подготовки кадров

Агентство стратегических инициатив разрабатывает "дорожную карту" "национальной системы компетенций и квалификаций". России необходимы высокие стандарты производительности труда и квалификации работников и переориентация системы профессионального образования на современные потребности экономики.

Проект направлен на создание в России системы, стимулирующей развитие профессионализма и представляющей возможности оценки профессионализма. Ключевая роль в нем отводится вузам, как основным базам подготовки высококвалифицированных кадров.

Ректор ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Геннадий ЛАЗАРЕВ одним из первых в стране начал переводить свой университет на «рельсы практикоориентированности». О новых подходах к образованию, новых программах обучения и преимуществах получения образования во ВГУЭС он рассказал в интервью «ДК».

- Геннадий Иннокентьевич, правда ли, что ВГУЭС теперь будет готовить бакалавров за три года, а не за четыре?

- В самом деле, в ряде стран подготовка бакалавров занимает три, а не четыре года. У нас мы сохраняем четырехлетнюю программу, только последний год обучения посвящен в основном практике. Учебная нагрузка полностью сохраняется, только мы более рационально используем время. Мы уходим от ежегодного проведения сессий, длящихся около полутора месяцев. Теперь на них отводится две недели в учебном году - вот и резерв времени. Мы переходим на практико- и наукоориентированное обучение, что является непростой задачей. До этого практики продолжались от двух-трех недель до полутора месяцев. Переход на почти годичную практику является принципиальным аспектом, так как она дает студентам возможность на самом деле научиться тому, что ждет от них работодатель. Известно, что при приеме на работу главной проблемой становится наличие практического опыта у выпускника. Предприятия стараются взять на работу тех, кто уже имел опыт работы. Поэтому наши выпускники благодаря новой системе обучения будут иметь более выгодное положение на рынке труда по сравнению с выпускниками других вузов.

- В новом учебном году во ВГУЭС открываются новые профили подготовки бакалавров?

- В Институте международного бизнеса и экономики появилось целых два новых профиля в направлении «Экономика». Профиль «Экономическая безопасность» открылся на кафедре «Финансы и налоги», а кафедра бухгалтерского учета и аудита представила профиль «Планирование и прогнозирование в бизнесе». Обе программы охватывают достаточно широкий спектр дисциплин, таких как финансы, экономика, информационная защита, налоги, поэтому обучение будет очень интересным. Кафедра мировой экономики и международных отношений в этом году предложит профили подготовки бакалавров «Зарубежное регионоведение (Китай, Корея)» и «Морская экономика» совместно с Даляньским океанологическим университетом (КНР). Еще одну совместную международную программу с университетом КНР предложит кафедра международного маркетинга и торговли в направлении «Торговое дело». Данные программы позволят студентам проходить стажировки за рубежом и трудоустроиться в компании международного уровня. Высшая школа телевидения ВГУЭС объявляет набор на новую образовательную программу - «Реклама и связи с общественностью». Абсолютно новыми направлениями и профилями подготовки в будущем учебном году станут дополнительные программы «Судовой технический сервис» и «Сервис авиационной техники» в рамках направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

- В прошлом году во ВГУЭС пришло много студентов-высокобалльников, в том числе и из-за материальных льгот. Будет ли эта политика реализовываться и в будущем учебном году?

- Несомненно, мы будем продолжать двигаться в данном направлении. Мы очень довольны набором предыдущего учебного года. Также мне очень приятно слышать отзывы этих студентов. Помимо денег они получили еще и индивидуальное сопровождение в обучении, персональное научное руководство, подготовку по английскому языку и многое другое. В будущем учебном году мы планируем продолжать предоставлять абитуриентам, набравшим по результатам ЕГЭ 190 и более баллов, различные поощрения: повышенную стипендию 10 и 14 тысяч рублей, оплату проезда до Владивостока на поезде или самолете приезжающих из другого региона, оплату проезда на зимние каникулы. Для ребят, поступающих на технические специальности, льготы будут действовать при результатах ЕГЭ в 180 баллов.

- ВГУЭС заключил соглашение с Высшей школой экономики (Москва) - одним из престижнейших вузов нашей страны. Что это дает университету и студентам?

- Это престижно для нашего вуза. Прежде всего, данное сотрудничество открывает большие возможности для студентов: после окончания нашего университета они могут получить магистерские степени в Высшей школе экономики. Кроме этого, студенты смогут одновременно учиться в Высшей школе экономики и во ВГУЭС и, выпускаясь из университета, получить, соответственно, два диплома.

- Какие перспективы дальнейшего обучения за рубежом открывает ВГУЭС перед студентами?

- Наш университет давно и успешно интегрирован в международное образовательное пространство. Нашими партнерами являются ведущие вузы таких стран, как Вьетнам, Китай, Новая Зеландия, Нидерланды, США, Швейцария, Южная Корея, Япония. Есть и новые международные проекты - с Альпийским центром образовательных программ (ALPINE CENTER Switzerland) и Даляньским океанологическим университетом (Dalian Ocean University). Альпийский центр образовательных программ - это швейцарская бизнес-школа в сфере туризма и гостеприимства, предлагающая передовые программы обучения по различным специализациям, основанным на швейцарской философии профессиональной подготовки. Обучение по совместным с Даляньским океанологическим университетом программам предполагает в начале обучения преподавание в течение 2,5 лет иностранного языка носителями - китайскими преподавателями в привычной российской обстановке, а в последующие 2,5 года - обучение уже на китайском языке и стажировки в Китае. В итоге обе эти программы предоставляют реальную возможность для студентов ВГУЭС получить два диплома - российского и плюс швейцарского или китайского образцов. Преимущество образования за границей состоит не только в овладении иностранным языком и специальностью, но и в расширении кругозора студентов, установлении личных деловых контактов, повышении конкурентоспособности при трудоустройстве.

- ВГУЭС продолжает развивать свою инфраструктуру. На территории кампуса было построено несколько новых крупных объектов: Лингвистическая школа и Школа гостеприимства, физкультурно-оздоровительный комплекс. Как вы оцениваете важность данных обновлений?

- Данные объекты поднимут наш университет на еще более высокий уровень. Сейчас во ВГУЭС семь бассейнов, 60 спортивных залов. В эти спортивные объекты мы приглашаем всех студентов и сотрудников университета и всех жителей города. Мы открыты, мы полезны городу, краю, и я считаю, что это абсолютно правильная линия. То, что касается объектов образовательного направления, по моему мнению, Лингвистическая школа, Школа гостиничного и ресторанного бизнеса - тоже объекты уникальные. Школа гостиничного и ресторанного бизнеса имеет такую систему организации деятельности, которая еще не встречается ни в одном регионе России. Аналогов же Лингвистической школы ВГУЭС во Владивостоке пока нет, ближайший конкурент - только в Москве.

- ВГУЭС выиграл конкурс на «актуализацию» «Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года». Это тоже входит в задачи университета?

- Нет ничего сверхъестественного, что ВГУЭС выиграл конкурс на выполнение этого проекта. Мы выигрывали и более значительные конкурсы федерального значения. Но разработка концепции развития Камчатки - это для нас особенно важно. Потому что в нашем университете мы последние десять лет активно занимаемся выполнением проектов развития для дальневосточных территорий, компаний и предприятий. Важно отметить, что с Камчатским краем у нашего университета сложились устойчивые научные отношения. В наших стенах было защищено несколько диссертаций по самой ключевой отрасли Камчатского края - по рыбной промышленности.

Стоит отметить, что для ВГУЭС работа над стратегией развития Камчатского края - это не просто очередной проект. Для нас это возможность показать себя не только как учебное заведение, но как и крупный научно-исследовательский центр, способный решать государственные задачи. Я считаю, что нам и дальше в университете требуется реализовывать такие уникальные проекты, которые были бы яркими отличительными особенностями нашего вуза. Это будет способствовать его большей привлекательности, престижности, что будет на пользу как самому университету, так и обществу.

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

Теги: ВГУЭС  кадры 


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