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Валентин СТОНИК, директор ТИБОХ ДВО РАН: Ежегодно институт получает до десятка патентов на научные разработки
О том, с какими успехами подходит ТИБОХ ДВО РАН к своему 50-летнему юбилею, какие проблемы приходится решать ученым, чтобы плоды их работы стали доступны людям, «Дальневосточный капитал» побеседовал с директором института, академиком Валентином СТОНИКОМ.
На фундаменте исследований
- Валентин Аронович, какие наиболее интересные разработки сегодня ведутся в вашем институте?
- Главное направление нашей деятельности - фундаментальные исследования. И мы основное внимание уделяем поиску, установлению строения, свойств, биологической активности новых природных соединений, полученных из всех главных биологических источников: наземных растений, морских организмов, микроорганизмов. Ежегодно сотрудниками института публикуется 140-150 научных статей в престижных научных журналах всего мира, получаем до десятка патентов. Одновременно мы всегда пытались наиболее интересные находки превратить в полезные людям продукты. И сейчас такие продукты тоже создаются.
Прежде всего, это лекарственные препараты. Как известно, каждый такой препарат - это долговременный проект, на его создание уходит не менее 10 лет и колоссальные деньги. Скажем, американские новые антиопухолевые препараты - это затраты на каждый до миллиарда долларов. Поэтому лекарственные препараты в нашей стране теперь создаются нечасто, но тем не менее такой процесс идет, и мы в нем участвуем. Например, в последние годы много внимания уделяем новому потенциальному иммуномодулирующему препарату, который получил условное название «кумазид».
Это препарат, биологически активная субстанция которого получена из кукумарии японской. Приморцам хорошо известны консервы из кукумарии. Это животное содержит мощный иммуностимулятор, кроме того, вещество обладает интересным свойством: помогает преодолевать лекарственную устойчивость опухолевых клеток, обладает способностью стимулировать противобактериальную защиту организма. Правда, эту субстанцию приходится выделять и очищать, потому что некоторые другие вещества, полученные из кукумарии, обладают прямо противоположными свойствами.
Пройдена, наверное, большая часть пути к созданию лекарственного препарата на этой основе - стадия доклинических испытаний (все, что связано с опытами на животных), - она показала его полезные свойства. Сейчас мы делаем уже вторую попытку получить разрешение на клинические испытания. Этот препарат имеет шансы через какое-то время стать лекарством, и мы надеемся, что он будет выпускаться у нас в Приморье, в условиях опытного производства института.
Лекарство в потенциале
Мы также работаем над тем, чтобы некоторые довольно интересные вещества успешно прошли стадию доклинических испытаний. Например, препарат неометилан. Этот препарат создан усовершенствованием препарата метилан, разработанного в нашем институте, который получали из отходов переработки мидии и с учетом его ранозаживляющих свойств успешно применяли в косметике, несколько фабрик использовали метилан в производстве кремов.
- Вы говорите об этом в прошедшем времени…
- Мы отказались от данного препарата, поскольку требовалось производство достаточно большого количества активного вещества, а это уже выходит за пределы возможностей института, который занимается фундаментальными исследованиями. Ну и, кроме того, появились некоторые сложности с сырьевой базой. Сейчас мидийных плантаций в Приморском крае осталось мало. Но, если будут заинтересованные предприниматели, можно к этому вопросу вернуться. А мы усовершенствовали метилан, он превратился в неометилан, и это уже не компонент косметических кремов, а кандидат в лекарственные препараты.
Большие надежды мы связываем с новыми лекарственными формами других препаратов, есть много проектов, связанных с биологически активными добавками к пище.
- Чтобы ваши наработки пришли к людям, необходимо сотрудничество с бизнесом, с фармацевтическими предприятиями. Насколько сегодня они готовы к такому партнерству?
- Здесь довольно тяжелая ситуация. Бизнес считает, что ему все просто так нужно передавать, а они дальше будут развивать. Но любая новая разработка требует значительных средств, поэтому мы не можем ее кому-то дарить. Хотя некоторые наши препараты фактически подарены, ну, скажем, «Уссурийский бальзам», мы за эту разработку никогда не имели никаких доходов, хотя предприятие «Уссурийский бальзам» сегодня один из крупнейших производителей и налогоплательщиков Приморского края. Но это дело прошлое, а сегодня без рыночного подхода к своим наработкам институт просто не получит финансовую подпитку для создания новых препаратов.
К сожалению, пока серьезных партнеров, готовых на долговременной основе сотрудничать, и вкладывать средства в новые разработки, и развивать старые, найти довольно трудно, особенно на Дальнем Востоке. В Приморском крае нет современных предприятий фармацевтической индустрии, и поэтому нет предприятий, заинтересованных в долговременных контактах.
Бальзам без авторов
- Валентин Аронович, массовое производство «Уссурийского бальзама» и «Гербамаринов» не дискредитирует их качество? Возможно ли в таких больших масштабах обеспечить разработанную рецептуру?
- Неизвестно. Мы сейчас не осуществляем авторского контроля за этой продукцией. Когда мы контролировали производство «Уссурийского бальзама», было гарантировано, что все 14 лекарственных растений там присутствуют. Я ничего плохого про качество не хочу говорить, просто констатирую факт: мы авторский контроль не осуществляем ни на производстве «Гербамаринов», ни на производстве «Уссурийского бальзама». И это не единственный случай, когда мы утратили или полуутратили свои авторские права, потому что у нас пока нецивилизованный рынок. Например, наш препарат-детоксикант зостерин выпускается под разными названиями, чтобы обойти наши патенты и лицензии.
Мы сейчас пытаемся вновь наладить производство этого препарата на Дальнем Востоке, на этот раз - в Ванино, в рамках создания особой экономической зоны. С этой просьбой к нам обратились из администрации Хабаровского края, и если дело пойдет и дальше, то в этом районе, на самом деле очень богатом сырьем, и особенно морскими травами, вполне может производиться зостерин в хороших масштабах.
- А с приморским бизнесом сотрудничаете?
- Время от времени кто-нибудь приходит со своими бизнес-идеями… Просит рассказать про технологию производства чего-нибудь… При этом обижается или теряет интерес к проекту, когда речь заходит об адекватной оплате…
На самом деле, фармацевтическое производство - это сложнейшее дело, требующее соответствующего оборудования, и, конечно, трудно в короткий срок создать такого рода промышленность. Но создание фармакологической отрасли в крае является одной из целей нашего института. И она постепенно реализуется. Есть уже много небольших фирм, которые производят те же пищевые добавки. В некоторых случаях это какие-то отголоски наших разработок, в других - используются разработки ТИНРО, Института биологии моря ДВО РАН.
Не выпасть из процесса
Но когда говорят о развитии биотехнологии и биомедицине как одном из приоритетных направлений развития Дальнего Востока, то, как правило, надежды возлагают не столько на наш институт, сколько на Дальневосточный федеральный университет, где пока еще, насколько мне известно, ни одного препарата и ни одной пищевой добавки не создано.
Мы тесно сотрудничаем с ДВФУ, принимаем студентов на практику, многие из них на базе ТИБОХ готовят дипломные работы. Но все-таки нас тревожит тот факт, что в связи с появлением новой специальности и подготовки химиков для нефтегазовой отрасли набор на специальность «биоорганическая химия и биотехнологии» сократился. Мне кажется, существующий прием не соответствует громким заявлениям, что разработка биологически активных препаратов и т.д. является приоритетным направлением для федерального университета. Что касается Школы биомедицины, то это - все-таки немного другое направление по сравнению с нашим, и мне кажется, что и Школа биомедицины, и наше направление должны развиваться в ДВФУ на равных.
- Что из ваших наработок может в ближайшее время «выстрелить», с чем связываете перспективы?
- Вся история науки говорит о том, что принципиальные открытия, как правило, непредсказуемы, и создаются они на базе все расширяющегося массива знаний. Поэтому главная задача - не выпасть из процесса получения новых знаний. А процесс этот ускоряется и усложняется. Он требует применения все более совершенной аппаратуры, постоянного знания текущих событий, то есть научной литературы. Стоит выпасть буквально на год-два, и ты уже перестаешь понимать, что происходит в твоей области.
Мне кажется, что сейчас самая главная задача - несмотря на все реорганизации, реформы и т.д., сохранить высокий уровень работ, прежде всего, фундаментальных. Если удастся это сделать, если будет работать наша техника (в ТИБОХ создан сложнейший парк приборов, в том числе работающих на сверхпроводящих магнитах, заполненных сотнями литров жидкого гелия, и т.д.), если все это удастся сохранить, то, я думаю, перспективы у российской науки, и в том числе на Дальнем Востоке, достаточно хорошие.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
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