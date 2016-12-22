|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 23 Декабря, 03:41 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Алексей Леонов: Мы занимаемся пропагандой "пожаробезопасного образа жизни" и стараемся поддерживать малый бизнес
Никогда не думала, что тема обеспечения пожарной безопасности может быть настолько живой и увлекательной: два часа беседы с руководителем владивостокской компании «Аудит и Экспертиза» Алексеем ЛЕОНОВЫМ пролетели как один миг. Вдохновение, с которым он говорит об уже примененных технических решениях для бизнеса, азарт, с которым рассуждает об объектах, где компания работает сейчас, подкупают. Многочисленные регламенты, СНиПы и ГОСТы, которые он упоминает, больше не кажутся сухими и скучными. Да и в целом, то, чем занимаются он и его команда, больше ассоциируется со словом «творчество», нежели с терминами «аудит» или «экспертиза».
Вообще, сфера пожарной безопасности для него не новость. С детства он слышал посвященные этому разговоры отца и его друзей, затем «пожарным делом» увлеклась сестра. Получив экономическое образование, понял, что решение сложных технических задач ему больше по душе и сменил специализацию на «пожарную», непрерывно повышая свою квалификацию в этой области. Подтверждением профессионального роста стало получение аккредитации эксперта в области пожарной безопасности в МЧС РФ: для сдачи экзамена в Москве пришлось пройти обучение и подготовку во ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны).
Алексей представляется коротко: эксперт по пожарной безопасности. Однако это определение куда более емкое, чем может показаться на первый взгляд: за ним скрывается не только доскональное знание нормативной базы, но еще и гибкий аналитический ум, образное мышление и креативный подход к разработке нестандартных технических решений.
Досье «ДК»: ООО «Аудит и Экспертиза» появилось на дальневосточном рынке в 2012 году. Занимается подготовкой объектов к проверке Государственного пожарного надзора, разработкой технических условий для проектирования и строительства зданий и сооружений любой сложности, «узакониванием» уже имеющихся нарушений, пожарным аудитом. Компания аккредитована в МЧС и активно сотрудничает с ведущими российскими экспертными организациями. Костяк команды имеет совместный опыт работы с 2003 года.
- Алексей, спрос на услуги, которые вы предоставляете, возник не так давно, да и в целом институт пожарной экспертизы довольно молод, как вы к этому пришли?
- Действительно, потребность рынка в специалистах нашего профиля возникла в 2006 году, когда были внесены изменения в Градостроительный кодекс и Госпожнадзор перестал участвовать в экспертизе проектной документации, надзоре на объектах и приемке их в эксплуатацию. Рынок к этому был не готов, в проектных и строительных организациях не было специалистов, которые могли закрыть образовавшуюся пустоту, и мы решили занять образовавшуюся нишу. Несмотря на то что наша компания всегда подходила к вопросам пожарной безопасности комплексно, основной упор мы делали на пожарную автоматику, тем не менее решили сменить приоритеты. Собрав впервые специалистов проектных институтов, в том же 2006 году, столкнулись с неоднозначной реакцией рынка на изменения, но поняли, что новые услуги будут востребованы, и стали повышать квалификацию. А после вступления в силу «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» в 2009 году бизнес окончательно понял, что с грядущими изменениями самостоятельно не справиться, и наши знания оказались как нельзя кстати.
- В чем разница между визитом на предприятие вашего специалиста и инспектора Госпожнадзора? И тот, и другой изучают ситуацию на объекте и указывают на нарушения…
- В том-то и дело, что инспектор ГПН выявляет нарушения и штрафует, а мы - выдаем конкретные рекомендации по их устранению. Предположим, недостаточно эвакуационных выходов. Инспектор составляет протокол и выписывает штраф (до 150 тысяч рублей при проверке юридического лица!). Госпожнадзор не оценивает техническую возможность - или невозможность - исправить нарушение, его сотрудник лишь фиксирует его и говорит, как должно быть. А наша задача кардинально иная - не просто указать на проблему, а придумать, как ее решить: cделать расчет пожарного риска, согласно которому это не будет нарушением, найти другое техническое решение и т.д.
- А как к вам Госпожнадзор относится?
- Могу предположить, что им не всегда нравится то, чем мы занимаемся. Тем не менее мы воспринимаем их как коллег, ведь в конечном счете наша деятельность не идет в разрез с их политикой, у нас общая задача - добиться обеспечения пожарной безопасности на объектах края и региона.
- Наверняка ваших заказчиков волнует не только то, как предупредить или устранить нарушения, но и как при этом сэкономить. Как приходите к компромиссу?
- Желание избежать лишних затрат вполне нормально. Мы как раз этим и занимаемся - помогаем соблюсти все требования пожарной безопасности, но при этом максимально сэкономить. И эффективнее всего это делать на этапе проектирования. Особенно приятно, когда нам удается сэкономить нашим клиентам на порядок больше, чем они потратили на нас. В качестве примера: наш клиент заработал, а точнее, не потратил 13 млн, заплатив из них 250 тысяч нам.
- А если объект уже эксплуатируется?
- Это можно попытаться сделать на любой стадии, но, повторюсь, максимальная эффективность достигается на этапе эскиза. Как только у заказчика возникает видение объекта, лучше проработать все вопросы с пожарным экспертом. Многие вещи, которые не допускаются нормативными документами, можно предусмотреть, заложить в проект и обосновать расчетом пожарного риска на законном основании. Например, нормативные документы ограничивают максимальный размер площади торговых залов. Тем не менее можно сделать площадь этажа - для ритейла это особенно актуально - практически неограниченной, как того желает заказчик, и прилично при этом сэкономить. И подобных примеров масса.
Подчеркну, что во главе угла - концепция обеспечения пожарной безопасности. Наша задача - зайти на объект и решить, каким образом - и с минимальными затратами для заказчика - это будет обеспечено. В этом, собственно, и состоит наше преимущество. Специалисты в области пожарных расчетов, нормативных документов на рынке есть, а вот компаний, подобно нашей, которые бы делали упор на оптимизацию затрат заказчика, нет.
- Из чего, кстати, складывается стоимость ваших услуг?
- Это зависит от объема работы, сложности объекта и нашей вовлеченности в работу над объектом. Помните анекдот про гвоздь? 1 доллар за то, что я его забью, и 99 - за то, что знаю, куда именно его забить. Мы разрабатываем уникальное техническое решение для конкретного объекта, и тот пакет документов, который подтверждает достаточность этого решения, больше никто не предоставляет на рынке. Мы даем гарантию качества, берем специальное заключение о том, что наша работа соответствует всем требованиям закона. Профессионализм наших экспертов подтвержден персональной аккредитацией. Повторюсь, работать с нами - значит экономить, а экономить - значит зарабатывать.
- У вас большая команда?
- Достаточная для того, чтобы решать любые вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности. Она состоит из экспертов в области расчетов, автоматики, архитектуры и т.д. Часть специалистов - на аутсорсинге, из других регионов. Мы намеренно не стали ограничиваться рамками Приморья, в век электронной коммуникации географическая удаленность эксперта не проблема. Для нас более важен уровень компетенции. Поэтому без ложной скромности скажу, наши специалисты - одни из самых лучших в стране.
- Расчет пожарного риска - это, по сути, «узаконивание» нарушений. Всегда ли можно легализовать то или иное отступление от нормы?
- Само слово «узаконивание» мы используем, когда нужно быстро объяснить, чем мы занимаемся. А на самом деле расчет риска предусмотрен законом: инвестор или собственник сам решает, выполнять все требования нормативных документов или посчитать риск.
Легализовать нарушения не в ста процентах случаев, но в большинстве можно. Главное при этом - не расчет, а техническое решение как таковое. И в силу большого опыта мы эти решения достаточно легко находим, даже когда другие не могут. Дело в том, что на старте нашей деятельности нам удалось выстроить партнерские отношения с очень многими экспертными компаниями страны, поэтому мы располагаем очень мощной базой таких решений. Это позволяет нам оперативно решать задачи, поставленные клиентом. А для застройщиков, которые строят на заемные средства, время - деньги.
- Насколько востребована услуга пожарного аудита, которую вы оказываете, и как воспринимает ее рынок?
- Если вы имеете в виду процедуру независимой оценки пожарного риска, представляющую собой вывод объекта из-под государственного пожарного надзора, то мы этим не занимаемся. Пожарный аудит не оптимизирует затраты, у него другая задача: он снимает административные барьеры и избавляет от нервотрепок, связанных с проверками. При этом рынок на сегодняшний день воспринимает эту услугу как покупку индульгенции: я, ничего не предпринимая, заплачу деньги и ко мне не будет ходить инспектор пожарного надзора. Нет, так не пойдет. А если на объекте случится трагедия с человеческими жертвами? Как потом с этим жить?
- То есть ваши услуги по проведению пожарного аудита купить нельзя?
- А смысл? У нас и так достаточно заказов. Зачем подставляться самим и подставлять заказчика, если есть совершенно законные способы решить поставленную им задачу?
- А если она не решается?
- Тогда честно говорим об этом и отказываемся.
- География ваших заказчиков также простирается далеко за пределы края: Хабаровск, Якутия, Сахалин, Ростов, Подмосковье... Как удается заинтересовать иногородних клиентов?
- В нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио. 90% заказчиков приходят к нам по рекомендации тех компаний, что уже воспользовались нашими услугами.
- Чаще заказчики обращаются к вам в «пожарном» порядке или стараются предупредить проблему до предписаний госпожнадзора?
- Пока, к сожалению, чаще приходится работать в «пожарном» темпе.
- То есть сознательность по-прежнему низкая?
- Вы знаете, после увеличения суммы штрафов - выросла: требования предписаний выполняются примерно на 80%. Если раньше предприниматель считал, что незачем ставить сигнализацию за тридцать тысяч, когда штраф за ее отсутствие составляет две тысячи рублей, то, когда тот вырос до ста пятидесяти тысяч, стал думать по-другому.
- Часто проблемы возникают по причине недобросовестности подрядчиков, предлагающих устаревшие системы безопасности. То же порошковое пожаротушение, например, можно использовать не на всех типах объектов. В результате - выброшенные на ветер деньги, огромные штрафы, приостановка эксплуатации. Можно ли с вашей помощью заставить такого подрядчика вернуть деньги?
- Да, как экспертная организация мы даем соответствующее заключение, с которым смело можно идти в суд.
- Как оцениваете в целом пожаробезопасность объектов региона?
- Если коротко, то работы у нас - непочатый край (смеется). Мы же работаем не столько с объектами, сколько с людьми. А тех, кто подходит к вопросам пожарной безопасности разумно, очень мало. Кто идет в ногу со временем, умеет считать деньги, - уже являются нашими клиентами. Остальные обязательно дорастут со временем.
- Вы ведете активную общественную деятельность, являетесь членом Общественного совета по взаимодействию УНД ГУ МЧС по Приморскому краю с бизнес-сообществом, ведете увлекательный профессиональный блог, выпускаете профильный журнал, проводите бесплатные выездные консультации для бизнеса, запустили новую консультативную услугу для предпринимателей «Ваш эксперт» (которую я, скорее бы, назвала социальной по причине символичности годового обслуживания)… Зачем вам это нужно?
- Как-то услышал, что коллеги по рынку называют нас «идейной» компанией. Не вижу в этом ничего плохого. Да, мы идейные и социально ответственные. И именно поэтому занимаемся пропагандой «пожаробезопасного образа жизни» и по мере сил стараемся поддерживать малый и средний бизнес.
Почему мы это делаем? Потому что прибыль хоть и важный, но далеко не главный результат работы. Должно быть что-то, позволяющее самореализоваться еще и в социальном плане. Будь мы оконной компанией - окна бы в роддомах ставили, пекарней - булки бы для детских домов пекли… Мы занимаемся тем, что умеем делать очень хорошо.
Сегодня много говорят о поддержке малого бизнеса, но при этом мало кто помогает ему на деле. Мы же стараемся закрыть его потребность в той информации, которой владеем. Те проблемы, на которых мы зарабатываем основные деньги, отсутствуют у малого бизнеса. Но зато его очень волнуют другие вопросы - как подготовить магазин площадью 60 квадратов к визиту пожарного инспектора: сколько огнетушителей должно быть, в какую сторону должны открываться двери и т.д. И для предпринимателей ответы на эти вопросы очень важны, особенно в отдаленных районах края! Достаточно одного выписанного штрафа за нарушение пожарной безопасности, чтобы предприятие свернуло работу. На чью еще помощь они могут рассчитывать? И спасибо нашим заказчикам-партнерам, которые дают нам эту возможность - заниматься благотворительностью (и сами же косвенно в ней участвуют).
Любой бизнес работает ради результата. Вопрос в другом: что считать результатом? Мы все зарабатываем деньги. Но то, за что мы их получаем, по большому счету, у всех разное. Да, мы идейные, - вся команда. У нас работают люди, которые фанатеют от своей работы, осознают, что делают и что конкретно за этим стоит. Поэтому если в прошлом году у нас было восемь выездных семинаров по краю, то в этом будет восемнадцать. Планируем провести две большие конференции и пять-шесть круглых столов. Надо будет - и по региону поедем. Кто, если не мы?
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2014 год.
- Сергей САКСИН, председатель совета директоров ОАО "ПБТФ": Хочется изменить отношение власти к рыбакам
- Новый виток "Приморского кольца": путь резидента
- Виктор ШАЛАЙ, директор Приморского государственного краевого музея им. Арсеньева: Музей способен решать серьезные проблемы территории
- Дмитрий Царев: Властным структурам Приморья нужна оптимизация бизнес-процессов
- Гендиректор ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей Еремеев: Преображенцы были и остаются гордостью рыбной отрасли региона
- Денис Сарана: Меньше всего портам нужно сокращение торгового оборота с другими странами
- Николай Зорченко: Любое кругосветное плавание - показатель экономических возможностей государства
- Валентин СЕРГИЕНКО, председатель ДВО РАН: Старые знания лишь помогают жить, но ничему не учат…
- Генеральный директор компании "Терратур" Анна ГАНЖА: Избавляйтесь от стереотипов и отдыхайте по-новому!
- Алексей Леонов: Мы занимаемся пропагандой "пожаробезопасного образа жизни" и стараемся поддерживать малый бизнес
-
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контактыАдрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
Обратился я по осени как то в эту фирму. они приехали. . посмотрели объект. . сказали что через пару дней будет готов расчет. . ну максимум неделю. в итоге 2 недели тишины. . . потом когда я им позвонил они сказали что вот вот сделают. . . прошла еще неделя. . . и опять тихо. . . ни ответа ничего. . . в итоге обратился в другую фирму. . приехали осмотрели. . через сутки сделали расчет. . в течении недели поставили сигнализацию и подготовили необходимый пакет документов. . .
Добрый день! в каку фирму вы обращались? (очень нужно)
Лешка такой молодец!!!
Авторизация: