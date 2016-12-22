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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Ольга Курилова: Я всегда говорю бизнесменам: у вас есть не просто мнение, у вас есть опыт и знания
В то время как ее сверстники отдыхали после уроков – у нее было по три тренировки в день, пока они загорали и купались на каникулах – она выступала на ответственных всероссийских и международных соревнованиях за Дальний Восток. Ее успехи не оставались незамеченными: о ней писали американские газеты, ее приглашали в сборную одного из китайских городов, а по окончании школы готовы были принять на учебу несколько дальневосточных вузов, включая ДВГУ (ныне ДВФУ. – Прим. ред.). И чем больших спортивных высот она достигала – тем интенсивней была подготовка к покорению новых. «Тренер «позвездить» не давал: вернешься с победой с каких-нибудь соревнований, а он говорит: «Это ты вчера стояла на пьедестале, а сегодня тебе снова дышат в спину несколько десятков человек, так что корону сняла – и вперед!», – вспоминает она.
Друзья и близкие видели ее юристом, и она даже собиралась поступать в Высшую школу милиции г. Хабаровска (попасть туда было крайне сложно, но спортивные успехи повышали шанс). А накануне ответственного собеседования с начальником милиции, она, проснувшись, вдруг поняла, что никуда не поедет и будет поступать в… Биробиджанский пединститут, на иняз.
– Родители были в шоке, и даже некоторое время со мной не разговаривали (учителя и сегодня живут несладко, а в то время – тем более), но мой выбор приняли. Я же посчитала английский язык инструментом, который поможет мне попробовать себя в разных сферах. Конкурс был немаленький – восемь человек на место, но я прошла. И ничуть не жалею о своем выборе. Этот вуз дает отличную подготовку, и когда я позже приехала во Владивосток устраиваться на работу, с его дипломом – брали везде. Уже на 4-м курсе я начала работать в школе, причем мне достались очень непростые старшие классы, где хватало учеников из неблагополучных семей. Директор школы недоумевала: «Как ты добилась того, что к тебе на уроки ходят даже самые отъявленные хулиганы и двоечники?» Но я с вузовской скамьи понимала: есть «учитель», и есть «педагог», первый – транслирует знания, второй, используя трехстороннюю связь ребенок-семья-школа, в процессе обучения еще и воспитывает. Задача педагога – замотивировать ребенка на обучение, в привязке к тому, что происходит за окном. Видимо, у меня это получалось.
– Тем не менее по окончании вуза вы уехали из Биробиджана во Владивосток…
– Да, хотя в первый мой визит в этот город он мне не понравился: cильные ветра, влажность, бесконечные подъемы и спуски, от которых ноги гудели… Но постепенно я влюбилась во Владивосток. Родители, узнав о моем решении, вновь схватились за голову: куда, зачем, ведь все уже устроено! Но я стояла на своем: к устроенному вернуться никогда не поздно, а вот начать сначала можно не всегда.
У меня был выбор, и я решила пойти в негосударственное учебное заведение – Азиатско-Тихоокеанскую школу. Ее идеологом был Петр Георгиевич ЩЕДРОВИЦКИЙ, сын известного методолога Георгия Петровича ЩЕДРОВИЦКОГО. Это было учебное заведение нового формата, работа в котором подразумевала и собственный внутренний рост. Помимо школьной программы, с детьми работали представители реального бизнеса, каждые полгода проходила управленческая сессия… – я с благодарностью вспоминаю время работы в этой школе и до сих пор поддерживаю отношения со своими учениками.
– И все же вы решили сменить сферу деятельности…
– Так сложились обстоятельства. В АТШ и дети, и учителя активно занимались проектной деятельностью, и однажды меня пригласили в проект по организации туристской выставки «Дальтур». Это направление захватило меня целиком. Я к тому моменту познакомилась с лекциями о предназначении Ефима ОСТРОВСКОГО, особенностями системы развивающего обучения по ЭЛЬКОНИНУ-ДАВЫДОВУ, послушала Олега Генисаретского – и понимала, что это неслучайно. У меня были большие амбиции, в том числе материального плана, и я не боялась объемов и масштабов работы. Хотя необычным и новым для меня, 23-летней, было все – и задачи, которые предстояло решать, и уровень людей, с которыми приходилось общаться. Недостаток знаний не пугал, а, напротив, подстегивал. Да, случались и промахи, порой сверять свои действия было не с кем и не с чем, а задача поставлена – значит, решай. Не можешь, не способна – значит, не на своем месте. И это помогло мне вырасти. Меня заметили и пригласили на должность директора Агентства территориального развития Дальнего Востока. Уровень проектов, которые мне и моей команде доверяли организовывать, становился все серьезнее – Тихоокеанский экономический конгресс, «Зеленая неделя» в Берлине, Чемпионат мира по тхэквондо во Владивостоке, участие губернатора в MIPIM-2006 и 2008 в Каннах, а также в Сочи-2007… Это было очень ответственно, но зато безумно интересно с профессиональной точки зрения. Мало было технически организовать процесс, надо было учитывать массу политических и протокольных моментов. И каждое удачно проведенное мероприятие – маленькая победа. Этот бесценный опыт не приобретешь заочно, его надо было прожить.
– Вашему назначению в АСИ предшествовал жесткий конкурс, конкуренты – исключительно мужчины...
– Честно говоря, я подала заявку на вакансию за два дня до окончания сроков подачи. Мне многие предлагали это сделать, едва она открылась, но я сомневалась. А потом пошли знаки: включаю телевизор – разговор об АСИ, вхожу в Интернет – на новостной странице снова речь об инициативах Агентства, открываю газету – то же самое... И я решилась. Эта вакансия подкупила меня тем, что вновь требовала роста, получения новых знаний, к тому же мне очень импонировала команда АСИ: захотелось поработать с такими людьми, набраться нового опыта… Финальное собеседование в Москве вместе со мной проходили еще пятеро кандидатов-мужчин, из разных регионов, а со стороны Агентства присутствовали два десятка человек. Я страшно волновалась, но в какой-то момент решила отпустить ситуацию и просто быть самой собой. И с этим настроем и вошла… в команду агентов успешных изменений, как мы сами себя называем (смеется).
– Что оказалось самым сложным в работе?
– Заслужить доверие бизнеса. С властью выстроить отношения не то чтобы проще – порой тоже проблем хватает, – но я имею опыт подобной работы. Предпринимателей интересуют сроки и ощутимость результатов, зачастую они не готовы ждать и хотят изменений здесь и сейчас. Но так не бывает: слишком много проблем накопилось. Кроме того, приходится убеждать не противостоять власти, а вступать в диалог и обязательно аргументировать свою позицию. Мало сказать: нет, так не пойдет. Надо объяснить, почему, и предложить альтернативу. Я всегда говорю бизнесменам: у вас есть не просто мнение, у вас есть опыт и знания, основанные на реальной работе в том или ином направлении. Мнение может быть ошибочным, ложным, ничем не подкрепленным. Опыт – веский аргумент.
– Ваш рабочий график даже не жесткий, а жестокий: бесконечные встречи, совещания, поездки по региону. Как выдерживаете, будучи, к тому же, мамой маленького ребенка?
– Сын впервые появился со мной в офисе в два месяца: я тогда руководила Агентством территориального развития Дальнего Востока, и мне требовалось срочно просмотреть документы. В то время, кстати, мне предлагали очень интересные и перспективные вакансии, но я сознательно отказывалась, поскольку это сильно ограничило бы меня в общении с ребенком, а это неправильно. Сегодня ему три года, и он уже понимает, что у мамы есть работа. Но все выходные принадлежат семье.
Что же касается графика, то он у меня, поверьте, не самый суровый в АСИ: у некоторых московских коллег – по 50-60 перелетов за шесть месяцев. Сегодня – да, работа в регионе завязана на мне. Но в скором времени, надеюсь, у меня появятся помощники – общественные представители АСИ в субъектах региона.
И потом, устаешь не от графика, не от объема работы, а когда занимаешься нелюбимым делом. Я же всегда получала удовольствие от того, чем занималась, – преподавала ли английский, вела ли проектную деятельность и т. д. К тому же работа, которая меня заставит сидеть на одном месте, меня же и съест изнутри. Мне безумно интересно открывать регион, общаться с людьми, получать новые знания, нарабатывать новый опыт.
– А родители что говорят по этому поводу?
– Возможно, им не очень нравится мой график, моя занятость, но они всегда поддерживают то, чем я занимаюсь, за что я им бесконечно благодарна.
– Время на спорт остается?
– Правильнее сказать, на физическую нагрузку. Занимаюсь йогой. Но, думаю, если надо будет пробежать кросс, мышцы все вспомнят. И, конечно, всегда смотрю трансляцию соревнований по легкой атлетике, в какое бы время суток она ни шла.
– Чему научила вас работа в АСИ, кроме профессиональных навыков?
– Если этого требует дело – отбросить в сторону амбиции, эмоции (все мы люди, и за годы работы у нас с кем-то складываются отношения, с кем-то – не очень). И если раньше я могла передоверить общение с тем или иным лицом своим заместителям, то сегодня ситуация другая. Важно не переносить на работу личное отношение к человеку или ситуации и решать поставленные руководством задачи беспристрастно, сообща и во благо региона.
Татьяна Сушенцова, "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.
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