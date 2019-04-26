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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
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Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность
Более 5 000 000 уникальных посетителей в месяц - абсолютный рекорд посещаемости дальневосточного СМИ в Интернете за прошлый месяц. Учитывая, что два года назад их было в десять раз меньше, возникает мысль об использовании неких уникальных инструментов продвижения «Дейты». Есть ли они, куда движется медийный интернет, и почему компания осуществляет разворот на Восток, говорим с ее руководителем, Алексеем СИМОНОВЫМ.
- Алексей, «Дейте» - 18 лет, довольно большой срок для российского интернет СМИ. Как менялся проект за это время? И как вам удается удерживать лидерские позиции на медийном рынке?
- На сегодняшний день DEITA.RU - один из старейших информационных диджитал проектов в регионе. Безусловно, есть информационные агентства и постарше, но 18 лет - серьезный срок для медиа ресурса. Несмотря на весьма солидный возраст, интернет все эти годы продолжает оставаться чем-то новым, а интернет СМИ считаются до сих пор медиа нового формата. Здесь, наверное, дело и в том, что сам интернет постоянно меняется, и, соответственно, мы меняемся вместе с ним.
Безусловно, работа в интернете и работа с диджитал - это каждодневный эксперимент, поиск чего-то нового. Причем это новое зачастую зависит не от тебя, не от конкретных людей, которые делают проект, а от правил игры, которые устанавливает рынок. Под рынком я подразумеваю не только конкурентную среду, но аудиторию и регуляторов - поисковые системы (Яндекс, Гугл), от которых во многом зависит трафик того или иного сайта, ну и государственные регуляторы, безусловно, - всяческие надзорные органы.
Если в 2001 году четкого законодательства по регулированию работы в сети не было, хотя, наверное, четкого нет и сейчас, но регуляторы работают не в пример активнее, чем раньше. Контроль, надзор, штрафы и прочие «радости жизни» - это реалии любого интернет-издания.
- Как менялась аудитория проекта, и как вы находите подход к вашему читателю?
- Конечно, аудитория - это наше все, для нее мы и работаем. Причем тут невозможно отделить тех, для кого мы пишем, от тех, о ком пишутся материалы, снимаются видеосюжеты, или с кем мы делаем прямые видеотрансляции. Если 18 лет назад еще приходилось ходить и рассказывать, что же такое интернет, почему нужно в нем размещаться, то сейчас уже этой проблемы нет. Но меняется мировоззренческий подход читателя и пользователя к интернет информации.
Мы постоянно проводим исследования интернета, предпочтений пользователей, конкурентной среды - если вы посмотрите на демографический срез посетителей большинства сайтов, возможно, вы очень сильно удивитесь, но порядка 70 процентов - это люди в возрасте от 35 до 55 лет.
Молодежь уже не читает информацию на сайтах, для этой аудитории есть масса агрегаторов, предустановленных в смартфоне. А сейчас доля мобильного трафика у всех информационных сайтов превалирует над долей десктопного трафика. Соответственно, если вы покупаете смартфон, там зачастую уже установлена какая-то программа, которая делает вам новостную подборку, исходя из ваших предпочтений.
- Как получается работать в такой среде?
- Постоянно учиться, обновлять алгоритмы собственной работы, подбирать людей с определёнными навыками и способностями или учить существующих, что в современном рынке труда занятие весьма сложное и неблагодарное. Да, безусловно, мы сейчас лидирующее СМИ Дальнего Востока Российской Федерации. Я неоднократно писал о том, что дальневосточные СМИ в России занимают хорошие позиции. Практически все они входят в первую сотню российских диджитал изданий, а зарегистрировано - на минуточку - более 7 тысяч. При этом медийные бюджеты на ДВ весьма скромные. Если оценивать финансовую емкость рынка интернет рекламы и информации в регионе - это весьма скудное и не сильно прибыльное занятие.
- А как же развитие цифровой экономики и рост объемов интернет-рекламы?
- На самом деле - это не про нас. Тут мы не совсем в тренде. К примеру, несколько лет назад мы проводили обширное исследование по рынку. Так вот пара просто интересных фактов - бюджет правительственных электронных СМИ некоторых богатых регионов, а ДВ я не отношу к таким, составлял примерно столько же, во сколько оценивается весь медийный рынок Дальнего Востока. В таком контексте мы показываем очень неплохие результаты и занимаем лидирующие позиции.
- Как удается быть в тренде?
- Я уже примерно обозначил - постоянная работа над собой, поиск новых решений. Почивать на лаврах не приходится. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что расслабляться нельзя. Всем привожу пример - даже если в центре Владивостока приземлится космический инопланетный корабль, и мы будем вести самыми первыми эксклюзивное интервью с его капитаном, в лидерах по новостной выдаче по России нам удастся продержаться часа три, потом федеральные гиганты нас подвинут.
Тем не менее, региональным СМИ тоже нужна своя ниша, чтобы прочно закрепиться в топ 30 российских СМИ. Надо следовать информационному потоку, иногда опережая его, следить за трендами, есть определённые темы, которые всегда будут волновать аудиторию, с этими темами надо работать, при этом не скатиться в поиск «хайпа»… сейчас многие СМИ похожи…
- Есть определенные ноу-хау? Определенные способы работы с информационными инструментами?
- Если мы будем обо всем рассказывать, то это уже не будет ноу-хау… Если мы оседлали информационный тренд сейчас, это не значит, что на этих инструментах сможем проехать долго. Например, 10 лет назад были одни правила игры, алгоритмы работы поисковых систем, сейчас это все меняется, и каждый раз инструменты приходится затачивать или подбирать заново.
- Каково мерило успеха в интернете?
- Все просто, но это, конечно, вопрос философский… Нужны ли золотые перья? Как работать в интернете? Что такое конвергентная редакция? Это все вопросы, о которых можно порассуждать. Но чем хорош диждитал - это сухой язык цифр… Есть посещаемость - это количество людей, которые заходят на ресурс, если заходит много, значит твой сайт интересен, что бы там ни говорили злопыхатели. Ну, сделайте так же! Мы не работаем на потребу публике, мы обслуживаем интересы аудитории… Это одно мерило…
Второе - это, конечно, финансы, они связаны, опять-таки, с посещаемостью. Если раньше, когда рынок интернет рекламы еще не был развит, мы даже говорили, что если бы каждый человек, заходящий на сайт, приносил нам рубль, то мы были бы уже долларовыми миллионерами. Сейчас мы пришли к тому, что каждый человек, заходящий на сайт, приносит нам деньги.
Третье - это то, что измерить, конечно, можно, но для этого нужно заниматься специальными исследованиями, - это сила информационного воздействия, информационный вес того или иного ресурса. Но и это тоже измеряется различными индексами цитируемости, пейджранками и прочими такими вещами. Если информация твоего ресурса востребована кругами, ответственными за принятие решений, и твоя информация находит свой отклик не только в массах, но и влияет на формирование окружающей действительности, - это достаточно большой плюс. Это соответствует нашему сегодняшнему слогану - «Мы формируем твою реальность!»
Реально, мы не описываем события, мы формируем реальность.
- А что читаете вы лично?
- Читаю СМИ АТР, на японском, английском, они подают новости под другим углом, здесь вопрос не в политике, а в подходе к работе с информацией.
Основная задача российского журналиста - собрать информацию, легализовать ее, опубликовать и нести за это ответственность. Сейчас очень мало людей могут это сделать - сложно собирать и, особенно, легализовать ее. В этом плане мне нравится американская школа журналистики - построение материала с далеко идущими выводами и нестандартная подача очевидных, на первый взгляд, фактов.
- По образованию вы - специалист по АТР, каково место современной России в информационном поле региона?
- На самом деле, про Россию, и тем более ее Дальний Восток, говорят и пишут достаточно мало. Есть определенные информационные тенденции в том же Китае, например. Там Россия - это российское вооружение и противостояние Москвы и блока НАТО. А то, что декларируется у нас, например, экономическое сотрудничество с Китаем, в КНР - не самая актуальная тема. Как ни банально звучит, этот блок в основном составляют переводы официальных информационных сообщений российских правительственных СМИ.
- Сейчас вы реализуете информационный проект в Китае, каковы успехи?
- Мы с нашими федеральными партнерами создали компанию Asia Media Global (AMG) и активно работаем на медиа рынке АТР, занимаемся информационным обеспечением выхода и работы российских и международных компаний в этом регионе, различных международных проектов. Со всей ответственностью могу говорить о том, что людей более профессиональных, чем наша команда, тяжело найти не только на Дальнем Востоке, но и в Москве. Наши специалисты занимаются теми вещами, которыми в России мало кто занимается вообще. Это и реальное продвижение информации в Китае, работа с китайскими социальными медиа, работа с китайскими сайтами, крупными, в том числе, правительственными СМИ, работа с китайскими рекламными площадками; мы достаточно уверено двигаемся в этих направлениях. Основные наши клиенты - на Западе России и за рубежом.
- Почему там?
- Потому что китайский интернет - довольно дорогая штука. Рекламные услуги в китайском диджитал пространстве стоят гораздо дороже, чем аналогичные услуги в России. С другой стороны, там есть очень забавная вилка - например, публикация на сайте официальной главной газеты «Женьминь Жибао» стоит в два раза дешевле, чем публикация на сайте «МК» в РФ. При этом пост какого-нибудь китайского блогера стоит в разы больше, чем публикация у той же Ольги Бузовой. При том, что количество подписчиков у этого условного китайского блогера может быть в десятки раз меньше, чем у Ольги. Во всем этом надо глубоко разбираться, формировать пакеты и предлагать нашим клиентам, объяснять, что действительно подойдет для решения их задач.
- Действительно ли российские товары так востребованы в КНР?
- Вокруг работы в Китае много мифов. Достаточно долгое время у нас бытовало мнение, что в Китае все дешево; зайти в Китай просто и легко; китайцы обожают русские товары и, если зашел со своей продукцией, ты озолотился, и жизнь удалась. На самом деле это не так. Китай, как и любой рынок, обладает своими проблемами и трудностями. Нельзя сказать, что российские товары не любят или любят, они их не знают.
Еще одна сказка, что китайцы считают российские товары экологически чистыми и натуральными - она действует только для Севера, где люди знают, что такое Россия. Многие компании Запада России, у которых большие обороты, сразу нацеливаются на Юг Китая, где покупательская способность выше, крупные города типа Гонконга и Гуанчжоу, и когда им начинаешь рассказывать, что ваше мороженое «Сладкая вкусняшка» никто там не знает - удивление, как же так, оно ж такое замечательное, экологическое и прочее…
А потом, культура потребления на Юге Китая - совершенно другая, тому же мороженому приходится конкурировать с DOVE, например, а это - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ко всем этим вещам нужно быть готовым, но это не проблема, это расходы. В любом случае, можно выстроить систему продвижения в Китае, про все это можем рассказать, а главное - спасти от многих неудач и сложностей, с которыми любой российский бизнесмен может столкнуться.
Иван Рогов
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