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26 Мая 2016, 16:02 | Персона

Сергей САКСИН, председатель совета директоров ОАО "ПБТФ": Хочется изменить отношение власти к рыбакам

По итогам работы приморского бизнеса в 2015 году победителем XII Приморской Краевой Бизнес-Премии в номинации "Менеджер года-2015" стал председатель совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" Сергей САКСИН, за которого активно голосовали и эксперты из числа представителей власти и деловой среды, и рядовые приморцы.

Если о деятельности ПБТФ «Дальневосточный капитал» неоднократно рассказывал на своих страницах, то председатель совета директоров всегда оставался в тени. Вот и победу в Бизнес-Премии он воспринял не как личное достижение, а как результат деятельности всего коллектива компании, разделяющего ценности предприятия с 86-летней историей. Тем не менее именно к личной заслуге Сергея Саксина коллеги относят создание новой модели экономического развития ПБТФ, которая включает обновление флота, модернизацию имеющихся производственных мощностей, увеличение доли глубокой переработки сырья и активизацию марикультурной деятельности. Более того, за работу в рыбодобывающей отрасли он удостоен знака отличия Приморского края «Морская звезда» и медали 2-й степени «За заслуги в развитии рыбного хозяйства».


 

Саксин вообще не любит публичности, хотя, возглавляя столь крупное и значимое для рыбодобывающей отрасли региона предприятие, избежать ее не удается. К тому же его профессиональная компетенция востребована в различных профобъединениях, в т. ч. федерального уровня.

В ПБТФ Сергей Владимирович пришел 20 лет назад, о карьере в компании не думал, да и вообще не собирался задерживаться в рыбодобывающем бизнесе надолго. В 1996 году его, молодого юриста, пригласили в коммерческий отдел предприятия на должность инженера по реализации. Казалось бы, не по профилю, но это только на первый взгляд. Рыбодобывающий бизнес был в то время одним из самых проблемных по причине просроченной дебиторской задолженности, запутанных бартерных схем, и юридическое образование оказалось очень кстати, помогая урегулировать отношения с иностранными агентами, правильно составлять договоры, чтобы своевременно получать деньги за отгруженную продукцию, распознавать и предотвращать мошеннические схемы. Его карьера быстро пошла вверх, и в 2002 году он уже возглавил филиал компании в Москве, в 2006 году был избран членом совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота», а в 2009-м - стал его председателем.

«Мы были откровенны, и нас услышали»

Вспоминаю слова генерального директора компании Сергея ЕРЕМЕЕВА, когда он отвечал на вопрос «ДК» о том, что позволило компании не повторить печальную судьбу рыбодобывающих предприятий, некогда составлявших славу Приморского края. Он тогда сказал: «К управлению компанией вовремя пришли люди, которые не жаждали быстрых и легких денег - распродать флот и развалить предприятие было проще всего, - а работали на перспективу. И коллектив это чувствовал».

- Это сегодня, с высоты лет, многое из того, что пришлось пережить компании, в т. ч. действия акционеров и руководства, воспринимаются спокойно и адекватно, а тогда мы сталкивались с самой разной реакцией, откровенным непониманием, порой граничащим с неприятием, - вспоминает Сергей Саксин. - Ко мне в кабинет приходили рыбаки, здоровые и крепкие мужики, настоящие профессионалы своего дела, с болью в глазах и словами: «Что же вы творите, за что вы отнимаете у нас, верой и правдой отслуживших предприятию по 20-30 лет, работу?» Я смотрел им в глаза и пытался доказать, что на улице они не останутся, более того, все затраты на переобучение экипажей, которым предстояло теперь работать на других типах судов, компания берет на себя. Это был очень болезненный период для предприятия. Нам тогда пришлось отказаться от некогда сильного актива - плавзаводов, перейдя на другие типы судов, и по-человечески реакция рыбаков была понятна, да и переучиваться в 40-50 лет уже сложно. Но у нас не было другого пути, иначе бы компания перестала существовать, и вот тогда бы действительно для преображенцев наступил кризис: на ПБТФ трудятся около 70% жителей поселка. Мы были откровенны с коллективом, к счастью люди нас услышали и поняли, после чего постепенно последовало и обновление флота, и переход к другим технологиям промысла.

- За 20 лет работы в рыболовстве вы глубоко изучили ситуацию в отрасли изнутри. Что прежде всего хотите донести до тех, кто принимает судьбоносные для нее решения?

- В первую очередь очень хочется изменить отношение власти к рыбакам, которое в правительственных кругах остается весьма предвзятым. Ощущение, что нас воспринимают как крайне непатриотичных людей, которые с легкостью осваивают мощный природный ресурс, наживаются на нем, отказываются поставлять рыбопродукцию на российский берег и с набитыми деньгами карманами уезжают за границу. Поверьте, рыбаки в еще большей степени патриоты страны, чем те, кто движим популистскими и непродуманными лозунгами.

Призывы поставлять больше рыбы на российский берег неоднозначны. Мы, рыбодобывающие компании, готовы - спроса нет. Культура потребления рыбы в России недостаточно развита, кто бы что ни говорил. Возьмем, к примеру, минтай. Его потребление в России не превышает 200 тысяч тонн, мы же добываем около миллиона тонн, и логично, что большая часть продукции идет туда, где на нее есть спрос.

При этом мы полностью разделяем стремление властей иметь здоровую нацию, увеличить потребление рыбопродукции населением, так давайте начнем с малого и для нужд армии, флота, детских учреждений и прочих структур, для которых производятся госзакупки, будем приобретать не искусственно разведенную рыбу из Юго-Восточной Азии, а ту, что добывают российские рыбаки, и не у посреднических структур, а напрямую у производителей. Тем самым снизится ее стоимость, увеличится спрос и начнет формироваться культура потребления. Да, это непростой и долгий процесс, но им так или иначе нужно заниматься.

«Должно быть встречное движение бизнеса и власти»

- Рыбаков часто обвиняют в том, что цены на продукцию для внутреннего рынка сравнимы с экспортными, и это в условиях снижения покупательской способности у россиян. Возможно, спрос на рыбу рос бы, не будь она столь дорогой?

- В 2014 году в Магадане на совещании по проблемам рыбной отрасли премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, отвечая на мою реплику о том, что главная проблема отрасли состоит в том, что государство не ставит четких задач перед рыбаками, сказал: «Основная задача любого коммерческого предприятия - получение прибыли». Ее мы и решаем, зарабатывая деньги, увеличивая налоговые отчисления. Раз уж мы поставлены в рыночные условия, то продаем рыбу по той цене, по которой у нас ее приобретают. Что касается того, дорого это или дешево (и на заседании Президиума Госсовета по рыбной отрасли также поднимался этот вопрос), то примеров, когда продукция, приобретаемая у рыбаков условно по 50 рублей, стоит в торговых сетях 100-120 рублей, предостаточно, и явно не рыбаки на этом зарабатывают.

Другой момент. Наша отрасль сегодня испытывает кадровый голод. Престиж рыбацкой профессии утерян. А это, поверьте, тяжелый труд - находиться по шесть и более месяцев в открытом море, вдали от родных и близких, вне привычного комфорта, в штормовых условиях, часто при отрицательных температурах. И если мы хотим, чтобы люди шли работать в море, они должны зарабатывать там больше, чем на берегу, иначе мы растеряем кадры окончательно. Поэтому мы не завышаем намеренно цены, но и обижать своих рыбаков не намерены.

- Разговоры о создании современных рыбных рынков в Приморье, сравнимых, например, с корейскими, где будут продаваться свежая рыба и морепродукты, уже набили оскомину, но ничего не происходит, почему?

- Потому что это должно быть встречное движение бизнеса и власти. Рыбаки-то готовы, но очень много пробелов в законодательстве, не позволяющих реализовать идею на практике. Всего один пример: любая продукция, предназначенная для продажи на рынке, в т. ч. свежевыловленная рыба, должна пройти экспертизу качества (и это нормально), но вот заключение ты можешь получить только через семь дней. Как вы думаете, во что превратится свежая рыба спустя неделю? При этом на различных совещаниях слышу: да, мы понимаем абсурдность законодательства, но это закон, и его нужно исполнять. Это очень тормозит процесс. К тому же у нас не действует порядок, когда все, что не запрещено, разрешено. У нас, напротив, все что не разрешено - запрещено.

И главный момент - отсутствие самих рынков и инфраструктуры. Рыбаки готовы поставить нужный объем рыбы и морепродуктов, а дальше кто всем этим будет заниматься? И это касается не только прибрежного рыболовства и организации местных рынков, но и доставки ее на запад страны, например.

- Президент ведь еще в 2015 году поручил правительству проработать вопрос субсидирования железнодорожных перевозок рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России?

- Поручил, и этот вопрос легко решаем, ведь РЖД - это госкорпорация. Но несмотря на это ситуация не изменилась, к сожалению.

- Представители Федерального агентства по рыболовству официально презентовали концепцию регионального рыбоперерабатывающего кластера. Нужен ли он региону, на ваш взгляд?

- Я - за любую инфраструктуру, которая будет построена на нашей территории, особенно если это будет происходить при господдержке. Кроме того, идея создания кластера однозначно хороша для Приморья, которому отведена роль ядра проекта. Построить современный рыбный порт, похожий на Пусан, с единой мощной инфраструктурой, современным оборудованием, было бы неплохо. Есть некоторые моменты, указывающие на то, что при реализации проекта могут возникнуть трудности, но при грамотном и взвешенном подходе они вполне решаемы.

«Знаю ситуацию изнутри»

- Сегодня вы все больше времени проводите в Москве, в точке принятия важных для отрасли решений. Не собираетесь покинуть Приморье?

- Нет, меня связывают с регионом крепкие корни. Я родился в Приморье, а мои предки и вовсе перебрались на Дальний Восток еще в конце XIX века. Мне комфортно здесь, и когда приходится слышать нелестные, а то и откровенно негативные мнения о регионе - даже если что-то из услышанного соответствует правде, - ловлю себя на том, что меня это нисколько не смущает.

- А как часто бываете в Преображении, непосредственно на предприятии?

- На производстве бываю регулярно и хорошо знаю ситуацию изнутри. Лично знаком с капитанами и комсоставом наших судов, то и дело проводим внутреннюю ротацию кадров. Кстати, генеральный директор ПБТФ Сергей Еремеев вырос до этой должности внутри компании, это бывший капитан-директор БМТР «Бухта Преображения», работающий на предприятии уже более 35 лет.

- Социальная нагрузка на компанию очень велика - на поддержку поселка и района уходит до 30 млн рублей ежегодно, - и без вашей помощи Преображение бы не выжило...

- Это наша миссия, поскольку ПБТФ является градообразующим предприятием. Мы понимаем, что ждать помощи, кроме как от базы флота, преображенцам неоткуда. Поэтому продолжаем выполнять взятые на себя обязательства, содержим детско-юношескую спортивную школу, детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак», поддерживаем старшее поколение, в т. ч. ветеранов компании, то и дело подключаемся к новым, актуальным для жителей района социальным проектам.

Отдушина

- База флота даже построила в Преображении храм, которого там никогда не было, за что ей очень благодарны и жители поселка, и Находкинская Епархия. Что вас сподвигло на этот шаг?

- Честно? Отвечу вам так же, как сказал когда-то епископу Находкинскому и Преображенскому Николаю, когда он задал мне тот же вопрос. Возможно, он думал, что я начну говорить о вере в ее глубинном смысле, о желании поддержать верующих, о том, как важно оставить после себя что-то, что переживет тебя и твоих детей и, как бы банально это ни звучало, сделает жизнь - причем не твою собственную - лучше. Все это, безусловно, имеет место быть. Но я ответил иначе: «Чтобы люди хоть чего-то боялись». Сегодня общество поражено поклонением золотому тельцу, и, к сожалению, в погоне за идолом некоторые готовы продать душу, пойти на любое преступление. Уберечь от непростительных действий поможет вера, страх перед Всевышним. Так пусть у любого человека будет возможность прийти в храм и, оставшись ли наедине со священником, оказавшись ли наедине с собой, задать себе прямые вопросы и честно самому себе на них ответить.

К тому же в Преображении никогда не было храма, только небольшой молельный дом. И когда однажды компанию попросили помочь в финансировании строительства церкви, мы выделили одну сумму, затем другую, но результата так и не увидели. Так не пойдет, решили мы и взялись за дело сами, начав все с нуля. Получили землеотвод, заказали проект и развернули строительство. Оцилиндрованные бревна и купола привезли из Сибири, колокола из меди отлили на Урале, иконостас приобрели в Подмосковье. Построив, мы передали его Находкинской Епархии. И сегодня храм Преображения Господня, который получился очень камерным, комфортным и по-домашнему уютным, является не просто украшением поселка - настоящей отдушиной для всех нас…

Кстати, накануне ввода в эксплуатацию мы столкнулись с проблемой поиска звонаря. Нашли специалиста в Находке, но его надо было перевезти в поселок, обеспечить жильем, платить зарплату, при этом вскрылась одна маленькая проблема - склонность к выпивке. Человеческий фактор мог подвести: запьет - не запьет, выйдет - не выйдет на работу… Не стали надеяться на авось, приобрели самую современную электронную пультовую систему, которая программируется определенным образом и в положенное время приводит в действие колокола. И теперь над поселком регулярно раздается благостный колокольный звон.

«Не хочу быть винтиком»

- Вы построили отличную карьеру, вот уже семь лет занимаете самый высокий пост в компании. Что дальше?

- Дальше работа над теми проектами, что еще не реализовали, принятие новых вызовов, что диктует время. Пока чувствую себя на своем месте и уж точно связываю свое будущее с рыбодобывающей отраслью.

- Нет желания войти в какую-либо федеральную структуру и отстаивать интересы рыбаков на более высоком уровне?

- Не уверен, что хочу этого. Я и от депутатства отказался в свое время: привык отвечать за себя и свои действия сам и говорить то, что думаю, а не что нужно в угоду политической конъюнктуре. Цели стать федеральным чиновником у меня точно нет. Пока я не вижу четкого механизма по изменению ситуации в отрасли. И смысл идти туда просто так, становиться винтиком, от которого ничего не зависит, тоже не вижу.

Будем продолжать решать задачи, стоящие перед компанией: наращивать оборотную массу и капитализацию, работать над развитием аквакультурного комплекса, строить новые суда, осваивать новые виды промысла, - к 90-летию компании нужно подойти с очередными внушительными результатами. 

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год. 

Теги: ПБТФ  Преображенская база тралового флота  рыбная отрасль 


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