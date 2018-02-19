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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Посетители PRODEXPO-2018 в Москве проявили небывалый интерес к мёду из Амурской области
Для демонстрации в столицу отвезли небольшую партию амурского мёда в обычных стеклянных баночках, глиняных горшочках и подарочной упаковке, разработанной совместно с пасечниками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Интерес к нам был очень большой не только с внутреннего рынка, но и других стран. Подходили посетители из Польши, Эстонии, Израиля, США, КНР. С некоторыми компаниями мы ведем переговоры о поставках. Процесс этот не быстрый, но он уже идет. Как мы поняли, в других странах, да и на Западе России, не хватает именно хорошего, качественного мёда без консервантов и разных добавок, поэтому сейчас потенциальные покупатели устремили взгляд на Дальний Восток. Наш мёд – экологически чистый, полезный и вкусный», - рассказала представитель компании по производству продуктов питания Татьяна Капустина.
Компания работает на рынке чуть больше года. Мёд закупают у пасечников из Архаринского, Завитинского, Белогорского районов. Его продают в чистом виде и готовят органический крем-мёд с таежными ягодами и другими добавками. Однако, из-за увеличения спроса и роста заказов, чистого сырья уже не всегда хватает, признается предприниматель.
По данным амурского минсельхоза, количество пчелосемей в регионе с каждым годом растет. В Приамурье насчитывается 31 304 ульев. Объем мёда, который способны произвести амурские пчелы, составляет 933 тонн. В прошлом году больше всего мёда заготовили в Завитинском районе - 141 тонн, Архаринском районе - 105 тонн, г. Благовещенске – 84 тонн, Октябрьском и Свободненском районах.
«Данная отрасль у малого бизнеса достаточно популярна. Мы со своей стороны оказываем предпринимателям всяческую поддержку. В этом году было оказано содействие в участии наших производителей-медовиков в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Москве. В регионе запланировано создание Центра поддержки экспорта, который поможет бизнесу выйти на внешние рынки. В прошлом году порядка 80 тонн натурального мёда было экспортировано только в Китай», - рассказала ведущий консультант отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства ВЭСТиП Татьяна Заляева.
На создание Центра поддержки экспорта выделено 14 млн. 906 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов.
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