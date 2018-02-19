Посетители PRODEXPO-2018 в Москве проявили небывалый интерес к мёду из Амурской области

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 02 Марта, 03:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 68 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 880 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
01.03 |
В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" переработал 250 тонн старых покрышек
01.03 |
В Приморье на площади 1 250 кв.м открывается уникальная автомастерская
01.03 |
Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес–Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
01.03 |
Россия признана второй по величине страной с уровнем численности тигра в мире
01.03 |
Бизнесу на Дальнем Востоке обещают кредиты под 1 процент годовых
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
01 Марта 2018, 16:02 | Регион сегодня |

Посетители PRODEXPO-2018 в Москве проявили небывалый интерес к мёду из Амурской области

Амурские медовики побывали в Москве на крупнейшей в России и Восточной Европе продовольственной выставке PRODEXPO-2018, где представляли свою продукцию.

Для демонстрации в столицу отвезли небольшую партию амурского мёда в обычных стеклянных баночках, глиняных горшочках и подарочной упаковке, разработанной совместно с пасечниками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

«Интерес к нам был очень большой не только с внутреннего рынка, но и других стран. Подходили посетители из Польши, Эстонии, Израиля, США, КНР. С некоторыми компаниями мы ведем переговоры о поставках. Процесс этот не быстрый, но он уже идет. Как мы поняли, в других странах, да и на Западе России, не хватает именно хорошего, качественного мёда без консервантов и разных добавок, поэтому сейчас потенциальные покупатели устремили взгляд на Дальний Восток. Наш мёд – экологически чистый, полезный и вкусный», -  рассказала представитель компании по производству продуктов питания Татьяна Капустина.

Компания работает на рынке чуть больше года. Мёд закупают у пасечников из Архаринского, Завитинского, Белогорского районов. Его продают в чистом виде и готовят органический крем-мёд с таежными ягодами и другими добавками. Однако, из-за увеличения спроса и роста заказов, чистого сырья уже не всегда хватает, признается предприниматель.

По данным амурского минсельхоза, количество пчелосемей в регионе с каждым годом растет. В Приамурье насчитывается 31 304 ульев. Объем мёда, который способны произвести амурские пчелы, составляет 933 тонн. В прошлом году больше всего мёда заготовили в Завитинском районе - 141 тонн, Архаринском районе - 105 тонн, г. Благовещенске – 84 тонн, Октябрьском и Свободненском районах.

«Данная отрасль у малого бизнеса достаточно популярна. Мы со своей стороны оказываем предпринимателям всяческую поддержку. В этом году было оказано содействие в участии наших производителей-медовиков в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Москве. В регионе запланировано создание Центра поддержки экспорта, который поможет бизнесу выйти на внешние рынки. В прошлом году порядка 80 тонн натурального мёда было экспортировано только в Китай», - рассказала ведущий консультант отдела развития предпринимательства и конкуренции министерства ВЭСТиП Татьяна Заляева.

На создание Центра поддержки экспорта выделено 14 млн. 906 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мед  prodexpo  товаропроизводители 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика