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Аисты попали под снег в Приамурье
На дальневосточных аистов, за которыми следят онлайн камеры, установленные в Амурской области АмурСоЭС при поддержке WWF России, обрушилось новое испытание. Совсем недавно они пережили пожар. А сегодня гнёзда, в которых уже отложено рекордное число яиц, засыпало снегом.
ВИДЕО с онлайн камер © АмурСоЭС/WWF России
Увидеть дальневосточных аистов онлайн можно прямо сейчас на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр». Птицы, сменяя друг друга на гнезде, изо всех сил пытаются сохранить тепло будущим птенцам. Вместе с «поклонниками» наших пернатых онлайн-героев, в WWF России надеются, что снег растает быстро и не создаст проблем с поиском корма. И у аистов хватит сил справиться с новой чрезвычайной ситуацией.
«В отличие от пожаров, виновником которых в 90% случаев является человек, и дождь, и снег все же естественные погодные процессы, на которые мы никак не повлияем, да и не должны. Они не комфортны, но в то же время птицы готовы к ним. Я уверена, что корм аисты найти смогут. В этом году, когда они только прилетели, обстановка была похуже, все болота и озера были скованны льдом. Но даже в таких условиях они могут использовать в пищу грызунов, искать крупных замерзших насекомых взамен привычного рыбного рациона. Сейчас аисты изо дня в день будут согревать кладку и с нетерпением ждать появления на свет уже в начале мая первых птенцов», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. В общей сложности, только в 4-х гнездах, за которыми мы наблюдаем онлайн, сейчас отложено 21 яйцо. Это рекордное количество яиц для дальневосточного аиста, обычно в кладке 1-3 яйца. Похожая ситуация и в заказниках Амурской области, где неделю назад при поддержке WWF состоялся учет гнездящихся пар дальневосточного аиста. Он показал значительный рост в этом году количества заселенных гнезд на модельных территориях и яиц в гнездах, так что впереди нас ждет аистиный «бэби бум». Напомним, в конце марта в эпицентре пожара оказалось гнездо дальневосточного аиста, в котором появилось первое яйцо. Семья аистов уцелела за счет высоты своего «железного дома» — опоры выведенной из эксплуатации ЛЭП, под которой прокатился огненный пал. Чего нельзя сказать о гнездах других птиц, которые, как например, журавли, живут и гнездятся на болотах и рискуют из-за пожаров потерять и гнезда, и потомство. Поэтому проходящий циклон, пусть даже и снежный, снизит пожароопасную обстановку в регионе.
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
ФОТО – скриншот с онлайн камер © АмурСоЭС/WWF России
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