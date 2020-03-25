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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 22 Мая, 03:49 |
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Прилетающие на Сахалин должны предъявить справку
С 27 мая вступает в силу соответствующий указ губернатора Валерия Лимаренко.
Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область.
Отметим, что большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка. Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции.
Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область.
Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.
Оформить цифровой пропуск можно на сайте: dp.sakhalin.gov.ru. Работают горячие линии: 1-300 (добавочный 7) и 8 (800) 300-65-03 (добавочный 7).
Валерий Лимаренко подписал также еще один указ, касающийся снятия противоэпидемических ограничений. Разрешение возобновить работу получили непродовольственные объекты торговли в Анивском и Ногликском районах. Под запретом работа торговых предприятий сегодня остается только в Охинском городском округе. Здесь не все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором.
Напомним, что с 18 мая туристическому бизнесу разрешили организовывать экскурсии на открытом воздухе. Библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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