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Понедельник| 30 Марта, 11:31 |
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Аисты переживают первую волну пожаров в Приамурье
«Это пара дальневосточных аистов, за которой мы наблюдаем онлайн второй год. Более 10 лет она селится именно в этом гнезде возле села Тамбовка и всегда успешно выводит птенцов. Аисты прилетели в гнездо буквально 11 дней назад и уже сегодня утром обрадовали зрителей прекрасным событием – появлением первого яйца. Сейчас в течении 30 дней родителям предстоит поочерёден насиживать потомство. В прошлом году в конце апреля рядом с выведенной из эксплуатации опорой ЛЭП, на которой живут эти птицы, прошел страшный низовой пал, загорелась долина реки Гильчин. Аисты оставались в гнезде, накрывая кладку своими телами. Сегодня эта ужасная картина повторилась. Семья аистов уцелела за счет своего «железного дома». Что нельзя сказать о гнезда других птиц, которые живут и гнездятся на болотах. Из-за подобных пожаров ежегодно погибает несколько гнезд в регионе вместе с яйцами и птенцами, — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям. — В преддверии «Часа Земли» это событие сигнализирует нам о необходимости бережного отношения к природе».
Увидеть дальневосточных аистов онлайн можно прямо сейчас на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр».
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
WWF России участвует в защите дальневосточного аиста больше двадцати лет. С 2004 года Фонд инициировал движение «Хранителей аистиных гнезд». Это организации и люди, которые взяли на себя ответственность отслеживать состояние одного или нескольких аистиных гнезд и производить их противопожарную обработку осенью. Фонд обеспечивает активистов противопожарным оборудованием и полевой экипировкой. В рамках программы сохранения дальневосточного аиста устанавливаются искусственные опоры для гнезд, а на деревьях размещаются специальные корзины для гнездования. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза. На протяжении последних 5 лет проект по увеличению численности дальневосточного аиста WWF России осуществлял при поддержке банка HSBC, за что мы очень благодарны нашим сторонникам, и сейчас мы ищем нового корпоративного партнера, который готов поддержать это направление работы Фонда в бассейне Амура.
ФОТО – скриншот с онлайн камер © АмурСоЭС/WWF России
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