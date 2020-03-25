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Первые аисты, помеченные GPS-передатчиками, построили гнезда в бассейне Амура
Три дальневосточного аиста, которые были помечены в 2018 году в юном возрасте GPS-передатчиками в рамках совместной российско-китайской программы изучения миграции этих редких птиц, вернулись на Родину и построили гнезда в российской части бассейне Амура.
Для изучения миграции дальневосточного аиста в апреле 2018 года был подписан Меморандум между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской Академии Наук, заповедником «Хунхэ», Координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурским филиалом WWF России.
«Это уникальное совместное исследование миграций птиц между местами гнездования на Aмуре и зимовками на Янцзы. Оно имеет научный и, безусловно, прикладной характер. Такие исследования проводились последний раз 20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути дальневосточного аиста. Эта работа дала уже первые результаты. Были отмечены важные места остановок и скоплений птиц на пролете, и уже специалисты готовят материалы для охраны этих ценных участков водно-болотных угодий. В этом году по трекам перемещения птиц удалось зафиксировать 3-х аистов в России. По траекториям перелета и длительным остановкам стало понятно, что они полноценно обосновались на российской части бассейна Амура. Все эти птицы из группы птенцов, помеченных GPS-передатчиками в 2018 году. Птенец из Амурской области, помеченный в Амурском заказнике, вернулся обратно на Родину и построил гнездо в Ивановском районе. Один из птенцов из Еврейской автономной области загнездился у себя в автономии рядом с Преображеновкой, а второй птенец из ЕАО перелетел в соседнюю Амурскую область, в Белогорский район. Кроме этого, отмечено ещё одно гнездо птицы, которая была оснащена передатчиком в Ханкайском заповеднике. Оно расположено в Китае в провинции Цзянсу», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк(Барма), старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.
«Когда мы вешали GPS-передатчики, мы ориентировались на литературные сведения и предполагали, что молодые аисты начинают гнездиться только на 3-4 год жизни, когда становятся половозрелыми и создают пару. Пометив птенцов в 2018 году, мы тоже ожидали, что они определятся со своими гнездовыми участками и построят гнезда, как минимум, только в 2021 году. Однако треки показали, что 4 птенца из той меченой партии уже загнездились на второй год жизни. Наблюдения показали, что аист с гнездом в Ивановском районе кормился в пойме в скоплении примерно 15-ти аистов, а на ночь он возвращается в гнездо. Яиц в гнезде при осмотре с квадрокоптера не обнаружено. Вероятно, гнездо используется в основном для ночевки, этот вопрос мы продолжаем изучать. Аист с гнездом в Белогорском районе уже несколько дней не ночует в гнезде, а бродит в пойме реки Белая. В его гнезде тоже не обнаружено яиц», — комментирует кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста.
Всего за 2 года в рамках проекта по изучению миграции удалось оснастить GPS-передатчиками 128 птенцов дальневосточного аиста. В Амурской области, на Зейско-Буреинской равнине, в мечении аистов приняла участие группа специалистов из «АмурСоЭс», Амурского филиала WWF России, Благовещенского педагогического университета и Дирекции ООПТ. На Хингано-Архаринской низменности совместно с Хинганским заповедником эту работу вела общественная организация «Хранители Хингана». В Хабаровском крае в заповеднике «Болоньский» мечение осуществляли сотрудники ФГБУ «Заповедного Приамурья», а в Приморье – сотрудники Ханкайского заповедника и ОО «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц». Наблюдения за птицами осуществляются с помощью специальной программы в постоянном режиме, и, как уверены в WWF России, дадут еще немало открытий и интересных результатов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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