Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 15 Мая, 18:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 73.93 р.
1 EUR 79.9 р.
100 JPY 69.19 р.
10 CNY 10.42 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
15.05 |
СИБУР присоединился к программе Фонда развития Дальнего Востока по борьбе с COVID-19
15.05 |
Первые аисты, помеченные GPS-передатчиками, построили гнезда в бассейне Амура
15.05 |
Олег Кожемяко: "В местах массового посещения людей быть не должно"
15.05 |
3000 защитных масок будут бесплатно розданы жителям Южно-Сахалинска
15.05 |
COVID-19: В Южно-Курильске введен режим ЧС
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Мая 2020, 13:28 | Регион сегодня |

Первые аисты, помеченные GPS-передатчиками, построили гнезда в бассейне Амура

За новыми гнездами и их особенными жильцами наблюдают специалисты WWF России и АмурСоЭС

Три дальневосточного аиста, которые были помечены в 2018 году в юном возрасте GPS-передатчиками в рамках совместной российско-китайской программы изучения миграции этих редких птиц, вернулись на Родину и построили гнезда в российской части бассейне Амура. 

Для изучения миграции дальневосточного аиста в апреле 2018 года был подписан Меморандум между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской Академии Наук, заповедником «Хунхэ», Координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Амурским филиалом WWF России.

«Это уникальное совместное исследование миграций птиц между местами гнездования на Aмуре и зимовками на Янцзы. Оно имеет научный и, безусловно, прикладной характер. Такие исследования проводились последний раз 20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились за это время пролетные пути дальневосточного аиста. Эта работа дала уже первые результаты. Были отмечены важные места остановок и скоплений птиц на пролете, и уже специалисты готовят материалы для охраны этих ценных участков водно-болотных угодий. В этом году по трекам перемещения птиц удалось зафиксировать 3-х аистов в России. По траекториям перелета и длительным остановкам стало понятно, что они полноценно обосновались на российской части бассейна Амура. Все эти птицы из группы птенцов, помеченных GPS-передатчиками в 2018 году. Птенец из Амурской области, помеченный в Амурском заказнике, вернулся обратно на Родину и построил гнездо в Ивановском районе. Один из птенцов из Еврейской автономной области загнездился у себя в автономии рядом с Преображеновкой, а второй птенец из ЕАО перелетел в соседнюю Амурскую область, в Белогорский район. Кроме этого, отмечено ещё одно гнездо птицы, которая была оснащена передатчиком в Ханкайском заповеднике. Оно расположено в Китае в провинции Цзянсу», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк(Барма), старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.

«Когда мы вешали GPS-передатчики, мы ориентировались на литературные сведения и предполагали, что молодые аисты начинают гнездиться только на 3-4 год жизни, когда становятся половозрелыми и создают пару. Пометив птенцов в 2018 году, мы тоже ожидали, что они определятся со своими гнездовыми участками и построят гнезда, как минимум, только в 2021 году. Однако треки показали, что 4 птенца из той меченой партии уже загнездились на второй год жизни. Наблюдения показали, что аист с гнездом в Ивановском районе кормился в пойме в скоплении примерно 15-ти аистов, а на ночь он возвращается в гнездо. Яиц в гнезде при осмотре с квадрокоптера не обнаружено. Вероятно, гнездо используется в основном для ночевки, этот вопрос мы продолжаем изучать. Аист с гнездом в Белогорском районе уже несколько дней не ночует в гнезде, а бродит в пойме реки Белая. В его гнезде тоже не обнаружено яиц», — комментирует кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы «АмурСоЭС» по сохранению дальневосточного аиста.

Всего за 2 года в рамках проекта по изучению миграции удалось оснастить GPS-передатчиками 128 птенцов дальневосточного аиста. В Амурской области, на Зейско-Буреинской равнине, в мечении аистов приняла участие группа специалистов из «АмурСоЭс», Амурского филиала WWF России, Благовещенского педагогического университета и Дирекции ООПТ. На Хингано-Архаринской низменности совместно с Хинганским заповедником эту работу вела общественная организация «Хранители Хингана». В Хабаровском крае в заповеднике «Болоньский» мечение осуществляли сотрудники ФГБУ «Заповедного Приамурья», а в Приморье – сотрудники Ханкайского заповедника и ОО «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц». Наблюдения за птицами осуществляются с помощью специальной программы в постоянном режиме, и, как уверены в WWF России, дадут еще немало открытий и интересных результатов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: wwf России  АмурСоЭС 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика