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Шесть яиц в одном гнезде: "Бэби-бум" у дальневосточного аиста ожидают ученые
Установленные по инициативе WWF России онлайн-камеры демонстрируют рекордное количество яиц в гнездах этой редкой птицы.
В начале этой недели сотрудники областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» и Дирекции особо охраняемых природных территорий Амурской области провели предварительный учет гнездящихся пар дальневосточного аиста на двух модельных территориях, расположенных на юге Амурской области – заказниках «Амурский», «Березовский» и «Муравьевский».
«Результаты учетов заставили удивиться даже специалистов. В Амурском заказнике обнаружено 37 заселенных гнезд этой птицы, в Березовском — 23, в Муравьевском — 18. В минувшем году, который тоже был успешным для аистов, здесь было отмечено, соответственно, 28, 16 и 10 жилых гнезд. Впрочем, и эти результаты могут оказаться не окончательными, так как молодые аистиные пары продолжают искать место для строительства гнезд», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ.
Разумеется, люди подготовились к возвращению птиц, устанавливая искусственные опоры для гнезд. Только за эту зиму охотоведами Дирекции и экологами «АмурСоЭС» при поддержке WWF России было установлено 4 опоры-треноги в Амурском заказнике, 5 — в Березовском, 9 — в Муравьевском. Заселенными из них в этом году оказались по 3 опоры в Амурском и Муравьевском и 2 — в Березовском. Впрочем, как отмечает Юрий Гафаров, аисты начали активно занимать и опоры, установленные в прошлые годы. Так, в Муравьевском заказнике птицы построили гнездо на бетонном столбе с корзиной, установленном 3 года назад, а в Амурском — аналогичную опору, установленную еще в 1994 году!
В то же время, онлайн-камеры, третий год показывающие всем желающим в прямом эфире «быт» аистиных семей из 4 гнезд, находящихся возле села Тамбовки и в Березовском заказнике, демонстрируют рекорд и по количеству отложенных птицами яиц. В трех гнездах замечены по 5 яиц, а в четвертом, на треноге в Березовском заказнике – 6, что на данный момент является рекордным показателем – большего количества яиц в одном гнезде не фиксировалось никогда. Предварительные исследования других гнезд, проведенные с помощью БПЛА, показывают, что и у других аистиных семей количество яиц больше, чем в прошлые годы.
ВИДЕО с онлайн камер © АмурСоЭС/WWF России
«Безусловно, все это стало результатом роста общей численности дальневосточных аистов и благоприятных погодных условий, сложившихся на территории региона в прошлом году. В январе этого года российские специалисты по сохранению аиста принимали участие в учетах этих птиц на зимовках в южном Китае. И только на одном озере Поянг, находящемся в бассейне Янцзы, было учтено около 6 тысяч дальневосточных аистов. Для сравнения, на рубеже 90-х — 2000-х годов, она не превышала 2-2,5 тысяч особей по самым оптимистичным оценкам. Росту численности вида поспособствовали как активные усилия российских и китайских природоохранников по сохранению и улучшению условий обитания дальневосточных аистов, так и благоприятные климатические условия последних лет с повышенной влажностью и увеличившимся количеством осадков в местах гнездования птиц, что обеспечило им хорошую кормовую базу», — комментирует кандидат биологических наук Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.
В то же время необходимо понимать, что количество осадков в бассейне Амура подвержены циклическим изменениям, и в достаточно скором времени условия обитания аистов с точки зрения доступности кормовых ресурсов постепенно начнут ухудшаться. В условиях заметно поднявшейся численности вида это ставит перед специалистами по аисту новые вызовы. Как считают эксперты WWF России, необходимо увеличивать площади пригодных для аиста мест обитаний за пределами ООПТ, в том числе, за счет установки здесь гнездовых опор и защиты их от пожаров. Повышать кормовую емкость угодий — поддерживать высокую численность рыбы в небольших озерах, служащих для аиста кормовыми угодьями, за счет борьбы с «рыбным» браконьерством, аэрации водоемов во избежание гибели рыбы в зимний период. А также — реализовывать меры по управлению водно-болотным угодьями с целью недопущения ухудшения их качества.
А для этого необходимо объединение усилий и ресурсов всех, кому небезразлично сохранение одной из самых редких и уязвимых птиц планеты — дальневосточного аиста.
Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Проект по сохранению дальневосточного аиста реализовывается Амурской областной общественной экологической организацией «АмурСоЭС» в Амурской области при поддержке WWF России и сайта знакомств Мамба.
Фото - Рекордсмены в гнезде на трепоге в Березовском заказнике. Скриншот с онлайн-камеры WWF России АМурСоЭС.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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