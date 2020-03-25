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Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
Международный мост через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) ждёт первых автомобилистов. Но сложившаяся эпидемиологическая обстановка в мире и закрытые границы не позволили открыть мост в мае, сразу после получения разрешения на ввод. То есть фактический ввод мостового перехода будет осуществлён только после снятия всех ограничений. Поэтому пока остаётся только смотреть видео, тем более, что это самые первые кадры полностью построенного и готового к открытию моста, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. После этого работы с двух сторон ещё продолжались; строительство основных этапов моста было завершено в декабре 2019 года. Общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.
Мост – двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам же мост – от пролёта до пролёта – 18,2 метра.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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