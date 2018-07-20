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В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь

Предприниматели планируют поставлять продукцию не только по дальневосточным регионам, но и за границу

Жители Амурской области, семья Анисовых, открыли производство древесного угля на «дальневосточных гектарах». Под площадку для нового производства выбрали два «гектара» неподалеку от села Тыгда. На земельном участке выровняли площадку, установили и отладили специализированное оборудование – первая партия продукции удивила покупателей своим качеством, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока..

 «Идея организовать производство древесного угля пришла неслучайно – в прошлом я управлял деревообрабатывающей базой, а сегодня удалось получить землю бесплатно и открыть собственное производство. Сейчас мы выстроили технологическую линию по изготовлению древесного угля. Это распиловочное оборудование и девять специальных печей. Комплекс способен производить до 100 тонн продукции в месяц», - рассказал получатель «дальневосточного гектара» Александр Анисов. «До сегодняшнего дня в Амурской области не было производства древесного угля – все привозили из Приморья и Хабаровского края. Мы уже изготовили первую партию продукции и сейчас нарабатываем клиентскую базу.  И к нам возвращаются, так как удалось достичь очень высокого качества. Главный вопрос – организация логистики. Для снижения затрат необходимо приобрести собственный транспорт».

По словам Александра Анисова, производство в настоящий момент развернуто под открытым небом, но к зиме планируется возвести производственное и административное здание с комнатами отдыха, гараж для спецтехники, а также дополнительные ангары для хранения древесного угля. На перспективу прорабатывается вопрос закупки отходов лесозаготовки – эта древесина так же подходит для производства угля.

«У нас большие планы – мы планируем поставлять древесный уголь не только по дальневосточным регионам, но и за границу. Наш участок находится в сотне метров от железной дороги, с которой есть технологический съезд. Так что в самом скором времени мы начнем выходить на зарубежных партнеров из Японии и Кореи».

В настоящее время на предприятии трудятся шестеро рабочих, но в скорой перспективе, когда заработает упаковочный цех, откроются новые рабочие места.

«Граждане получили возможность взять землю упрощенном порядке и бесплатно – это самое главное, - прокомментировал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. «В помощь при освоении земли получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки, в том числе гранты на развитие бизнеса, сельского хозяйства и производства. Уже более полутора тысяч участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались мерами поддержки на сумму свыше 443 млн. рублей. В общей сложности это более 35 мер, направленных на эффективное освоение земли».

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет, из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.   Согласно данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» от 30 июля, предоставлено порядка 43,3 тысяч земельных участков и по еще 7,2 тысячам заявлений властями принято положительное решение. Таким образом, более 50 тысяч россиян становятся обладателями «дальневосточных гектаров».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: древесный уголь  дальневосточный гектар 


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