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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Ноября, 22:33 |
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В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
Александр Козлов принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которая прошла в Москве под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака при участии министра финансов Антона Силуанова.
«Вопрос реструктуризации госдолга поднимался мной на встрече с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 3 августа. Потому что если вопрос не решать, то тогда мы были бы вынуждены приступить к крайним мерам – сокращать в бюджетных организация людей, чтобы отдавать эти долги. Сегодня на правкомиссии были озвучены окончательные подходы и методы решения - будет изменено соглашение, которое подписано в 2014 году о снижении госдолга. И нам вместо 7 млрд рублей бюджетного долга в 2018 году надо будет вернуть всего лишь 700 млн рублей, - прокомментировал губернатор Александр Козлов. - В марте 2015 года, до моего вступления в должность, госдолг региона составлял 98%, сегодня – 76%. На следующий год, если бы не удалось пересмотреть соглашение, то мы должны были бы его снизить до 61%, «вырезав» из бюджета области 2,9 млрд рублей. Что значит «вырезать»? Это недофинансировать детские сады, школы, больницы. Сегодняшнее изменение по соглашению подразумевает снижение госдолга на не менее 2%, что позволит направить эти деньги на развитие области, социальную сферу».
Что касается поручения по коммерческим кредитам, согласно которому регионы до 2020 года должны их снизить до 50%, по словам главы Приамурья, Правительство области на протяжении 2016-2017 года с этой задачей справилось.
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