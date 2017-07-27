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Пятница| 11 Августа, 17:25 |
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В Амурской области заработает первый в России завод по глубокой переработке сои
Проект реализуется в ТОР «Белогорск», объем инвестиций составил более полутора миллиардов рублей. В настоящее время на предприятии уже трудятся более 350 человек, при полной загрузке производства штат будет увеличен до 400 человек.
Как рассказал генеральный директор завода Василий Галицин, на сегодняшний день производственные мощности работают в режиме опытно-промышленной эксплуатации. «За это время мы провели испытание оборудования и вышли на номинальные показатели по цеху экстракции масла. Объем переработки сои в режиме опытно-промышленной эксплуатации составил 55 000 тонн. Продукция отгружалась нашим клиентам: шрот в основной массе отправлен на Урал и в Западно-Сибирский регион; масло в КНР. Работать продолжаем дальше: сырья хватает до нового урожая», - отметил Василий Галицин.
По его словам, на сегодня активно идет фаза подготовки рабочего проекта по реализации второй и третьей очередей строительства: «Проектируются здания и сооружения основных и вспомогательных цехов с учетом требований действующей в России нормативной базы. Параллельно идет согласование технических условий с энергетиками, технических условий по отведению производственных стоков и технических условий по отводу ливневых вод. Вопрос приобретения оборудования отработан, и мы ждем получения всех технических условий. Как только они у нас появляются, мы переходим к оплате по контракту и изготовлению оборудования».
ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский» стал первым резидентом территорий опережающего развития, воспользовавшимся процедурой свободной таможенной зоны (СТЗ). Как пояснил генеральный директор завода, процедура создания СТЗ оказалось не сложной и смогла оказать существенную помощь в реализации проекта, удешевив его стоимость.
«Создав на территории ТОР СТЗ мы смогли, вложив порядка 10 млн рублей, решить две крупные задачи. Во-первых, организация видеонаблюдения на территории предприятия позволила сохранить численность персонала, занятого в охране территории, - экономия 2,4 млн рублей в год. Во-вторых, из бюджета проекта мы не выплачивали НДС при ввозе оборудования линий иностранного производства (КНР) и средствами в размере 100 млн смогли воспользоваться в момент строительства», - рассказал Василий Галицин.
На сегодняшний день резидентами ТОР «Белогорск» являются три компании: маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО «Белхлеб» и Амурский завод металлических конструкций, реализующие проекты с объемом инвестиций 1,8 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать 663 новых рабочих места.
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