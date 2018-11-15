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Бюджет Хабаровска на 2019 год на 20% больше, чем у Владивостока
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает перенос столицы во Владивосток не совсем приятным известием для города на Амуре, но призывает не драматизировать последствия.
В интервью журналистам он сообщил, что Хабаровск с начала XXI века набрал мощный ход, является фактическим транспортным и логистическим центром региона, здесь стартовали и осуществляются десятки проектов, возрождается промышленность и набирает силу строительство.
«Инвестиции в Хабаровск никак не уменьшатся. Тот сектор экономики, в котором работают инвестиционные программы, существует давно, и тот первоначальный капитал, который был сюда привнесен, не будет вынесен, потому что здесь уже работает производство», - заявил мэр.
Он напомнил о том, что активно развивается ТОР «Хабаровск», постоянно прирастающая новыми площадками. На ней развернулись уже несколько инновационных предприятий. В частности, по производству современной кровли, автомобильных фильтров, различных утеплитей. Продукция из ТОР «Хабаровск» идет на экспорт. На площадке «Ракитное» компания «СКИФ-Агро» строит один из крупнейших на Дальенм Востоке сельскохозяйственных комплексов.
В городском бюджете 2019 года, по словам мэра, заложено более полутора миллиардов рублей для исполнения программы капитальных вложений. При этом большая часть социальных объектов в краевом центре будут возводиться при условиях софинансирования с краевым и федеральным бюджетом. Уже определены подрядные организации, которым предстоит за год построить три детских сада в строящихся микрорайонах.
«Семьдесят процентов городского бюджета будет направлено на развитие социальной сферы: строительство дошкольных учреждений, школы в Волочаевском городке на восемьсот мест, ремонт детских садов, спортивных сооружений», - сказал мэр Сергей Кравчук.
Засучив рукава, придется потрудиться и дорожным строителям. В этом году в краевом центре они отремонтировали рекордное количество улиц протяженностью 95 километров. Планы на 2019-й немного меньше, однако основные работы связаны с реконструкцией улично-дорожной сети города.
«Мы должны в следующем году закончить работы на улицах Краснореченской, Выборгской. В планах восстановить улицы Калинина, Запарина, Большую, приступить к реконструкции Тихоокеанской. Перед дорожной отраслью поставлена задача отремонтировать шестьдесят три километра дорог города», - продолжил Сергей Кравчук.
Вскладчину с собственниками многоквартирных домов будет продолжена программа по благоустройству дворов. В муниципальном бюджете на эти цели заложено более тридцати шести миллионов рублей.
В целом, по словам Сергея Кравчука, бюджет Хабаровска на 2019 год составляет свыше 15 млрд рублей и это на 20 процентов больше бюджета Владивостока. «Выполнение городских программ зависит от усилий горожан, а не от статутности города», - отметил С, Кравчук.
Олег Кульгин. Журнал "Дальневосточный капитал".
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Пусть мэр Хабаровска немножко подождёт. Владивосток, в отличие от бесполого Хабаровска, город с характером. Скоро все узнают, что означает быть по настоящему столицей Дальнего Востока.
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