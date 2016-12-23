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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Промсвязьбанк отправит победителей премии "Бизнес-Успех" в Лондон и Берлин
Главными темами Недели, организованной Российским сообществом бизнеса и культуры Лондонской школы экономики, будут передовые технологии, генерация новых идей для развития бизнеса и воспитание нового поколения лидеров. В мероприятии традиционно участвуют представители органов государственной власти России, известные предприниматели и экономисты.
Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» подготовил подарок победителю молодежной номинации – подарочный сертификат, предоставляющий право на поездку в Германию на конференцию «Молодежные стартапы в Большой Европе».
28-30 апреля в Берлине на одной площадке встретятся стартапы со всей Европы, эксперты и успешные предприниматели. Организатор - предпринимательская школа «Ассоциации молодежи за Большую Европу» традиционно отбирает участников конференции на конкурсной основе. Победитель «Бизнес-Успеха» в номинации «Лучший молодежный проект» получит возможность принять участие в форуме в Берлине вне конкурса.
«Участие в форумах международного масштаба – это возможность узнать о тенденциях, инновациях и ближайших перспективах развития предпринимательства, что называется, из первых рук. Это площадки для новых знакомств и способ заявить о своем бизнесе на новом уровне. Желаем участникам премии «Бизнес-Успех» победы», - прокомментировал вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса дальневосточного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Кирилл Тихонов.
Финальный этап всероссийского конкурса предпринимателей «Бизнес-Успех» состоится 23 января в Общественной палате РФ. За победу будут бороться по три бизнес-проекта в каждой номинации, прошедшие региональный отбор Национальной предпринимательской премии в 2016 году.
Промсвязьбанк является стратегическим партнером Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» и поддерживает номинации «Лучший производственный проект» совместно с Банком «Возрождение» и «Лучший молодежный проект» совместно с Инвестиционным фондом Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ».
Вера КАЛИНИНА.
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