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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 19 Февраля, 00:36 |
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На инвестфоруме в Сочи Приамурье подписало важные соглашения
"Главная тема, которая обсуждалась на форуме - это выполнение национальных проектов. Именно этому было уделено много времени. Несколько совещаний на эту тему провел Председатель Правительства Дмитрий Медведев. Вместе с профильными министрами обсудили проблематику выполнения нацпроектов в сфере образования, здравоохранения, демографии, жилья и городской среды в Амурской области. У губернаторов всех регионов была возможность задать вопросы. Для нас очень актуально, что обсуждались вопросы стоимости строительства социальных обьектов. Методологию достижения ключевых показателей по выполнению нацпроектов и много другое. Кроме этого, мы презентовали на форуме инвестиционный проект развития предмостовой зоны, на который ищем инвестора. Мы провели переговоры с несколькими инвесторами, увидели заинтересованность, теперь будем ждать от них конкретных инвестиционных предложений.
В рамках форума были также подписаны важные для области соглашения. С УК " Содружество" - это крупный инвестор, на которого мы надеемся в плане переработки сельхозпродукции. Компания заходит в регион, и мы обсудили строительство крупного комплекса по переработке масличных культур. С "Фондом новых форм развития образования" и ПАО " Сибур Холдинг" также подписано соглашение в совместном внедрении в регионе новых форм и методик образования. Вообще образованию регион уделяет много внимания, что было отмечено на самом высоком уровне Министром просвещения России Ольгой Васильевой. Приятно было и получить награду от Министерства просвещения за лучший социальный проект в области социального предпринимательства. Так, была отмечена наша с компанией "Сибур" работа по созданию кванториума в Амурской области. Важным для нас является и соглашение, которое мы подписали с фондом "Талант и успех" по созданию у нас в области Центра по выявлению и развитию молодых талантов "Сириус". У нас уже есть дорожная карта этого проекта, и думаю, в ближайшие время такой Центр начнет работу".
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