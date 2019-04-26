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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Мая, 02:11 |
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За медаль "АмурЭкспоФорума-2019" будут бороться рыбные пельмени и свиной сыр
Эксперты оценили 18 видов продукции от 7 компаний. Это - колбасные изделия, рыбная продукция, сыр, соя, кондитерские изделия и мед от производителей из Амурской, Еврейской автономной области, Приморского края.
В жюри были представители Министерства экономического развития и внешнеэкономических связей, инспекции Росстандарта, Министерства сельского хозяйства амурской области, администрации г. Благовещенска и других организаций и ведомств.
В числе критериев на медаль – стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность. Также важно использование региональной и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов.
Один из благовещенских производителей представил сразу два необычных продукта - пельмени из кеты и вареники с клубникой.
- Мы новички, открылись в начале 2019 года, у нас работают 7 человек. Сначала делали обычные пельмени, потом наш технолог решил поэкспериментировать. Выпустили партию рыбных пельменей, с начинкой из кеты. Раскупают махом. Теперь с новой продукцией мы вышли в благовещенские супермаркеты, реализация пошла! - рассказал руководитель цеха по производству замороженных полуфабрикатов Юрий Остапенко.
Многие участники представляют новинки на смотр-конкурс «Медаль «АмурЭкспоФорума» из года в год, и получают медали. Например, компания из Приморского края представила необычный колбасный варёно-копчёный продукт «сальтисон», его ещё называют свиным сыром. Историческая родина – страны Восточной Европы. Новые виды продукции каждый год позволяет вводить собственная сырьевая база.
- Мы имеем своё производство – свиноводческий комплекс. Говядину мы закупаем на территории России. Работаем с продуктами по ГОСТУ, нам это важно. Важен грамотный менеджмент, тогда можно удерживать стабильное качество, - рассказала Анна Слободенюк, представитель компании-производителя колбасных изделий из Приморского края.
Остальные заявки – непродовольственные: услуги общественного питания на АЗС, носки универсальные черные, комбинезон на кнопках с закрытой ножкой, открытой ручкой для мальчиков и девочек.
Требования были очень высокие, и отбор жесткий. Но получить такую награду весьма почетно, это своего рода знак качества, признали все участники.
- Я пожелала бы следующим участникам смелости. Нужно пробовать, пытаться внедрять что-то новое, не терять качества и стремиться вперед. Только так можно быть в наше время конкурентоспособными. Выиграет тот, кто окажется быстрее и лучше, - отметила председатель экспертного жюри смотра-конкурса на медаль «АмурЭкспоФорума-2019» Татьяна Новрузова.
Вручение наград победителям смотра-конкурса состоится во время официальной церемонии награждения 25 мая в 15 часов в гостинице «Дружба».
В 2019 году пройдет традиционный смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 8 компаний с 20 видами товаров.
«АмурЭкспоФорум-2019» пройдет в Благовещенске с 24 по 26 мая на территории Общественно-культурного центра. Организаторы приняли более 140 заявок от компаний, в их числе есть как постоянные участники, так и новички.
Досье "Дальневосточного капитала": Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. Выставка проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска – на открытой площадке и на всех трёх этажах здания. Общая выставочная площадь – 6000 кв.м. «АмурЭкспоФорум» не раз получал высокие оценки экспертов, а также получил I место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- За медаль "АмурЭкспоФорума-2019" будут бороться рыбные пельмени и свиной сыр
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