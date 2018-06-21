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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:44 |
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ТОР "Амуро-Хинганская" привлекает иностранных инвесторов
«Амуро-Хинганская» ТОР создана Постановлением Правительства Российской Федерации 27 августа 2016 года. Прошло меньше месяца и на ТОР обратили внимание не только российские, но и иностранные инвесторы. Проекты, которые будут реализованы в Еврейской автономной области, несомненно, будут иметь значительный социально-экономический эффект» - поделился Генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
Инвестор ООО «Амурпром», с привлечением иностранных инвестиций из Китая, подал заявку на реализацию сразу двух проектов. Первый предполагает строительство завода по глубокой переработке сои. Целью является создание современного высокотехнологичного предприятия, реализующего многоступенчатые биохимические процессы, связанные с выделением из сои масла, лецитина, изофлавинов и белковых комплексов. Предприятие будет находиться в крупнейшем соепроизводящем районе области. Железнодорожная ветка Биробиджан-Нижнеленинское обеспечит выход на Транссибирскую магистраль. Произведенную продукцию планируют поставлять на внутрироссийский рынок по автотрассе Москва - Владивосток, Транссибу и БАМу, а также через российские порты в страны АТР. Мощность завода - до 300 тысяч тонн соевых бобов в год. Второй проект предполагает строительство производственного комплекса по глубокой переработке древесины - высокотехнологичного предприятия с мощностью более 20 тысяч кубометров леса в год. Завод будет выпускать такую продукцию как пиломатериалы, шпон, мебельные щиты и топливные брикеты.
Еще один проект, с привлечением инвестиций из Китая, строительство гостиничного комплекса бизнес-класса, уровня 3*, на площадке промышленного парка «Нижнеленинский». В гостинице предполагается 280 номеров. В планах у ООО «Логистика» не только развитие туристической отрасли, но и развитие логистического потенциала региона. Второй проект инвестора нацелен на создание логистического комплекса и реализацию услуг по приемке, переработке, хранению и отправке грузов следующих из России в КНР и в обратном направлении.
ООО «Дальграфит» планирует приступить к разработке Тополихинского участка Союзного месторождения графита с балансовыми запасами 13 млн тонн графита и строительству горно-обогатительного комбината с мощностью производства до 40 000 тонн концентрата графита в год. В результате реализации проекта будет создано до 300 рабочих мест. Строительство объектов инфраструктуры поспособствует развитию фермерских хозяйств и разработке месторождений марганца.
С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 318 заявок, на общую сумму более 755 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 55 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 177 компаний, с объемом инвестиций более 520 млрд рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.
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