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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 01:25 |
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Президент России дал поручение ускорить развитие Дальнего Востока
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Амурскую область посетил завод по глубокой переработке сои резидента ТОР «Белогорск», провел совещание по вопросам реализации проектов на территориях опережающего социально-экономического развития Амурской области, а также вручил свидетельства новым резидентам ТОР Амурской области, ссобщает журнал "Дальневосточный капитал".
«В целом реализацию проектов в ТОСЭР региона оцениваю как рабочую. Здесь есть проекты, которые реализуются быстро, имеются проекты более сложные, такие как Амурский нефтеперабатывающий завод», – сказал полпред.
Он также подчеркнул, что есть поручение Президента России об ускоренном развитии Дальнего Востока. «Поэтому мы будем помогать осуществлять каждый инвестиционный проект, будем бороться за каждое рабочее место на территории Дальнего Востока», – отметил Ю.Трутнев.
По его словам, одна из самых сложных проблем – трудовые ресурсы. «Основная задача, чтобы на Дальнем Востоке больше людей жило и работало. Этот процесс пошел, открываются предприятия, где требуются новые сотрудники. Вопрос привлечения трудовых ресурсов не будет решаться мгновенно. Им предстоит заниматься. Для этого есть возможности и механизмы, но нужно еще научиться эту работу проводить. Один руководитель предприятия не справиться, обязательно нужно помогать губернатору, институтам развития. Когда научимся работать вместе, максимально эффективно, тогда процесс пойдет быстрее, сейчас мы в самом начале», – заявил полпред.
Ю. Трутнев также отметил проблему взаимодействия резидентов ТОР с налоговыми органами. «Мы договорились, что в Москве на площадке Правительства России проведем совещание с участием налоговых органов. Есть проблемы оформления финансовых операций со стороны инвесторов. Наша задача найти общее решение. Если инвестору надо поправить документооборот, то надо это делать. Если нужно корректировать нормы законодательства, направленные на поддержку инвестиций, значит необходимо их корректировать. Не может быть так, что инвестиции осуществляются, поддержка по закону есть, но приниматься не может. Это плохая история. Мы постараемся разобраться и принять все необходимые решения», – сказал полпред.
Сегодня Юрий Трутнев также посетил Ивановский район, где проверил ход реализации закона о «дальневосточном гектаре» и вручил сертификаты на получение земельных участков жителям Ивановского района.
Отвечая на вопросы журналистов о ходе реализации закона о «дальневосточном гектаре» он заявил: «Уверен, что закон нужен. Мы пытались дать возможность людям больше работать на земле. То, что людям это сейчас нужно – хорошо. Мы будем и дальше его совершенствовать. На пилотном этапе мы собрали большое количество замечаний и уточнений, потому что закон сложный. Сейчас вносим их в Государственную Думу и постараемся в ближайшее время принять».
Ю.Трутнев добавил, что в настоящий момент также рассматриваются возможности оказания финансовой поддержки собственникам «дальневосточного гектара».
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