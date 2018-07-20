|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье тигра Сайхана и его подругу весной могут выпустить в тайгу
Вместе охотятся и поровну делят добычу, активно играют, а потом отдыхают бок о бок – лучшие друзья тигр Сайхан и тигрица из Лазо, которые сейчас обитают в МРОО «Центр «Тигр»» и находятся под опекой Центра «Амурский тигр», продолжают радовать специалистов своими успехами.
Процесс реабилитации хищников проходит в плановом режиме. Несмотря на серьезные травмы, которые тигрята перенесли почти год назад, никаких отклонений в их поведении не наблюдается.
«Кошка без дерева никак не может, это не только удобный заменитель дивана, о который можно точить когти, но и «чистый лист бумаги», на котором можно отставлять метки. Маркировочное поведение для хищника очень важный инструмент коммуникации, подойдя к дереву с запаховыми метками и «задирами» они понимают, кто живёт на территории, хочет ли он создать семью или настроен враждебно, своего рода лесная социальная сеть. Нам ещё многое недоступно, но я думаю, что тигрята уже все знают о своих предшественниках, о том, как им тут жилось. Надеюсь, что вольер они воспринимают не как тюрьму, а как интернат или госпиталь, из которого их скоро выпишут», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
В просторном вольере размером 1,2 га, который на двоих делят хищники, излюбленным местом тигрят является старое дерево, которое они выбрали для игры. Специалисты, наблюдающие за Сайханом и его подругой, отмечают, что именно об это дерево точили когти все жители, когда-либо обитавшие в этом вольере: тигрица Золушка, тигры Борис и Кузя, тигр Тихон, а также тигрица Филиппа.
«Действительно, любят они это дерево, уж не знаю почему, - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. – Тигры живут очень дружно, между ними нет конфликтов. Радуют нас и их охотничьи навыки, которые соответствуют возрасту тигрят. Сейчас они питаются исключительно живыми кормами, преимущественно оленями».
Частенько, тигр Сайхан и тигрица из Лазо устраивают совместную охоту, когда самец прячется в засаде, а самка выгоняет на него оленя. Результатом охоты является совместное пиршество. И тут у тигров тоже нет разногласий, добычу делят поровну. А после охоты наступает заслуженный совместный отдых. Здесь все как у взрослых хищников. Но все же тигрят в них выдают совместные игры. Как и полагается подросткам, тигры активно бегаю, прыгают, забираются на дерево и не забывают по-дружески «хлопнуть» друг друга лапой.
Если реабилитация хищников и впредь будет протекать положительно, то весной 2018 года тигры будут выпущены в дикую природу. И пока, как отмечают специалисты, к этому имеются все предпосылки.
Работа по разрешению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется, в том числе, при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
МРОО «Центр «Тигр» осуществляет свою деятельность, в том числе, благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.