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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Декабря, 13:14 |
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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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18 Декабря 2018, 10:25Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
18 Декабря 2018, 10:20Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
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27 Декабря 2018, 12:29 | Регион сегодня |
В Амурской области с космодрома Восточный успешно стартовала РКН "Союз-2.1а"
Запуск с космодрома Восточный посмотрели в онлайн-режиме 27 152 человека
Сегодня, 27 декабря 2018 года, в 5:07 мск со стартового комплекса космодрома Восточный осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат" и космическими аппаратами (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) серии "Канопус-В" №5 и 6.
Космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также 26 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту, сообщает Роскосмос. Отделение двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» запланировано в 06:06 и 06:12 мск, малых спутников — в 07:30 и 09:25 мск.
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