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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 28 Апреля, 19:07 |
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Центр государственной кадастровой оценки начал работу в Амурской области
О создании нового учреждения, которое позволит проводить более качественную оценку недвижимости, было озвучено на расширенном совете малого и среднего предпринимательства области. Участие в заседании принял губернатор региона Александр Козлов и руководитель дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
О необходимости создания центра ранее говорил глава региона, соответствующее поручение было дано минимуществу региона. Согласно данным министерства имущественных отношений региона, 89% от общего количества объектов с назначением «для осуществления предпринимательской деятельности» могут быть посчитаны некорректно, так как имеют неполные характеристики. Также 65 % зданий, используемых для ведения бизнеса, не «привязаны» к земельным участкам. Новый центр позволит более качественно проводить оценку, даст возможность более оперативно решать возникающие вопросы и сделает проведение процедур прозрачными. Но для этого нужна информация и от самих собственников имущества, новая методика предлагает для этого механизм - декларация о характеристиках объекта недвижимости.
«Мы создали центр и взяли на работу людей, которые не один год занимались этой работой и знают проблемы изнутри. Правительство региона прислушивается к проблемам предпринимателей и старается сделать всё, чтобы облегчить труд бизнесменов», - сказал губернатор региона.
На заседании с предпринимателями был поднят еще один волнующий вопрос – снижение налоговой нагрузки.
«Способствовать снижению налоговой нагрузки на предпринимателей может расширение перечня видов деятельности по патентной системе налогообложения и снижение стоимости патентов. Патентная система позволяет не только снизить налоги, но и упростить работу с отчетностью предпринимателей», - сказал председатель Амурского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Борис Белобородов.
«В перечень патентной системы налогообложения в регионе включен максимальный перечень видов деятельности, эту работу провело профильное министерство по моему поручению. Касательно снижения стоимости платы за патент - проработкой этого вопроса уже занимается министерство внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства», - сказал Александр Козлов.
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