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10 компаний из Амурской области, Приморья, ЕАО и Хабаровского края получили медали "АмурЭкспоФорума"

Колбасные изделия, сдоба, соевое мясо, вареники, рыба и многие другие дальневосточные товары теперь будут отмечены медалями "АмурЭкспоФорума".

10 компаний подали на смотр-конкурс 21 заявку, большая часть это – продукты,  остальное – оборудование и строительные материалы. За медаль боролись компании из Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, Хабаровского края и Приморья. 27 мая состоялось награждение, большинство участников получили «золото».

В смотре-конкурсе «Медаль Международной выставки «АмурЭкспоФорум» были учреждены 4 номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное».

С 16 мая жюри оценивало товары. В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые  эксперты. Критериями оценки комиссии были стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д.

Вручал награды заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.

- Мы постараемся сделать всё, чтобы помочь вам в вашей работе. Определенные шаги мы уже наметили для себя. Все это позволит внести вклад в социально-экономическое развитие Амурской области, - сказал Сергей Левицкий.

- Вы молодцы, что не побоялись и представили свою продукцию на суд экспертов. Сколько рисков вы испытали, но вышли победителями. Теперь хочется, чтобы продукция, промаркированная медалью, имела в потребительской сети то же высокое качество, как и представленная на конкурс, - отметила член жюри Ольга Здункевич.

В результате 19 товарам жюри присвоило «золото», двум – «серебро». В их числе, например, ИП Луценко (компания «Дельфин»), которая каждый год представляет новые товары и получает медали. Рекордсменом в этом году стала компания «Ратимир» из Приморья, производитель получил сразу пять золотых медалей – за вареники, сосиски, колбасы и рулет из птицы.

Жюри отметило, что в следующем году хотелось бы видеть большего разнообразия товаров и заполнения всех номинаций смотра-конкурса.

Список изготовителей продукции участвующих в смотре-конкурсе

«Медаль амурской международной выставки-форума

«АмурЭкспоФорум-2017»

ИП Луценко Сергей Алексеевич, г. Благовещенск   

Спинка кеты холодного копчения

золото        

Филе сельди в пряно-солевой заливке

золото        

 

ООО «Амур -Хэ», г. Благовещенск    

Мясо соевое                                               

золото        

 

ИП Мамедов Хангусейн Алигейдар оглы  (ТД «БРИДЕР»),

г.  Биробиджан                                                                             

Сосиски «Семейные»                               

золото       

Колбаса полукопченая

салями «Миланская»

серебро

Колбаса полукопченая «Крымская»    

золото

 

ООО «Белогорский хлеб»

Хала плетеная                                         

золото               

 

ИП Жженых Андрей Любомирович,

Хабаровский край, с. Ракитное                                        

Колбаса вареная «Докторская»

золото               

Сосиски «Молочные»

серебро               

Колбаса полукопченая «Краковская»

золото

Шашлык «Традиционный» из свинины в брусничном    маринаде

золото               

 

ООО «Мостовик плюс», Хабаровский край,

с. Восточное

Колбаса вареная «Докторская» 

золото               

Колбаса варено-копченая «Посольская»

золото

 

ИП Аверьянов Юрий Геннадьевич, г. Благовещенск  

Декоративные гипсовые                      3D панели

золото               

 

ООО «Ратимир», г. Владивосток                                           

Вареники с творогом замороженные

золото                

Сосиски «Капитанские» вареные

золото 

Колбаса вареная «Молочная»                  

золото

Рулет «Домашний» из мяса птицы копчено-вареный 

золото

Колбаски для жарки «Альпийские» полукопченые

золото

 

ООО «Хоум Мастер», г. Благовещенск                                         

Подьемно-раздвижная конструкция двери «VEKASLIDE»

золото

 

ООО «Планета потолков», г. Благовещенск

Натяжной потолок с фотопечатью

золото

 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: АмурЭкспоФорум 


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