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10 компаний из Амурской области, Приморья, ЕАО и Хабаровского края получили медали "АмурЭкспоФорума"
10 компаний подали на смотр-конкурс 21 заявку, большая часть это – продукты, остальное – оборудование и строительные материалы. За медаль боролись компании из Благовещенска, Белогорска, Биробиджана, Хабаровского края и Приморья. 27 мая состоялось награждение, большинство участников получили «золото».
В смотре-конкурсе «Медаль Международной выставки «АмурЭкспоФорум» были учреждены 4 номинации: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения» и «Иное».
С 16 мая жюри оценивало товары. В комиссию вошли высокопрофессиональные специалисты государственных структур, надзорных органов и независимые эксперты. Критериями оценки комиссии были стабильность высокого уровня качества, отсутствие претензий со стороны потребителей, география продаж, ценовая доступность и т. д.
Вручал награды заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий.
- Мы постараемся сделать всё, чтобы помочь вам в вашей работе. Определенные шаги мы уже наметили для себя. Все это позволит внести вклад в социально-экономическое развитие Амурской области, - сказал Сергей Левицкий.
- Вы молодцы, что не побоялись и представили свою продукцию на суд экспертов. Сколько рисков вы испытали, но вышли победителями. Теперь хочется, чтобы продукция, промаркированная медалью, имела в потребительской сети то же высокое качество, как и представленная на конкурс, - отметила член жюри Ольга Здункевич.
В результате 19 товарам жюри присвоило «золото», двум – «серебро». В их числе, например, ИП Луценко (компания «Дельфин»), которая каждый год представляет новые товары и получает медали. Рекордсменом в этом году стала компания «Ратимир» из Приморья, производитель получил сразу пять золотых медалей – за вареники, сосиски, колбасы и рулет из птицы.
Жюри отметило, что в следующем году хотелось бы видеть большего разнообразия товаров и заполнения всех номинаций смотра-конкурса.
Список изготовителей продукции участвующих в смотре-конкурсе
«Медаль амурской международной выставки-форума
«АмурЭкспоФорум-2017»
ИП Луценко Сергей Алексеевич, г. Благовещенск
|
Спинка кеты холодного копчения
|
золото
|
Филе сельди в пряно-солевой заливке
|
золото
ООО «Амур -Хэ», г. Благовещенск
|
Мясо соевое
|
золото
ИП Мамедов Хангусейн Алигейдар оглы (ТД «БРИДЕР»),
г. Биробиджан
|
Сосиски «Семейные»
|
золото
|
Колбаса полукопченая
салями «Миланская»
|
серебро
|
Колбаса полукопченая «Крымская»
|
золото
ООО «Белогорский хлеб»
|
Хала плетеная
|
золото
ИП Жженых Андрей Любомирович,
Хабаровский край, с. Ракитное
|
Колбаса вареная «Докторская»
|
золото
|
Сосиски «Молочные»
|
серебро
|
Колбаса полукопченая «Краковская»
|
золото
|
Шашлык «Традиционный» из свинины в брусничном маринаде
|
золото
ООО «Мостовик плюс», Хабаровский край,
с. Восточное
|
Колбаса вареная «Докторская»
|
золото
|
Колбаса варено-копченая «Посольская»
|
золото
ИП Аверьянов Юрий Геннадьевич, г. Благовещенск
|
Декоративные гипсовые 3D панели
|
золото
ООО «Ратимир», г. Владивосток
|
Вареники с творогом замороженные
|
золото
|
Сосиски «Капитанские» вареные
|
золото
|
Колбаса вареная «Молочная»
|
золото
|
Рулет «Домашний» из мяса птицы копчено-вареный
|
золото
|
Колбаски для жарки «Альпийские» полукопченые
|
золото
ООО «Хоум Мастер», г. Благовещенск
|
Подьемно-раздвижная конструкция двери «VEKASLIDE»
|
золото
ООО «Планета потолков», г. Благовещенск
|
Натяжной потолок с фотопечатью
|
золото
Журнал "Дальневосточный капитал".
- 10 компаний из Амурской области, Приморья, ЕАО и Хабаровского края получили медали "АмурЭкспоФорума"
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