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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На "АмурЭкспоФорум-2017" свою продукцию и услуги представили 128 компаний от Урала до Тихого океана (фоторепортаж)
Выставку торжественно открыли нажатием символической кнопки, после чего грянул салют. Место у сцены заняли индейцы из путешествующего коллектива Bolivia. А посетители выставки смогли осмотреть павильоны.
На «АмурЭкспоФоруме» задействованы все 5 основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо. Широко представлены строительные материалы, построены деревянные домики и даже баня. Много оборудования, в том числе с использованием энергосберегающих технологий. Самые крупные экспонаты представлены на парковке для грузовой техники, эта зона в этом году расширилась до 100 кв.м. Свои автомобили, бульдозеры и погрузчики представила «Уральская марка». Самая необычная техника – снегоболотоход, который помимо высокой проходимости имеет бесшумный ход, благодаря резинометаллическим гусеницам. Один автозаправщик компания пригнала специально на «АмурЭкспоФорум» из Челябинской области. Автомобиль добрался за 10 дней, и его тут же приобрела крупная амурская компания в области дорожного строительства.
Несколько экспозиций представлено в новом разделе ЭкоЭкспо, который появился в соответствие с главной темой – Годом экологии в России. В частности, на стенде компании «ЭкоЛайф» есть экономичные подземные урны для раздельного сбора мусора, которые можно устанавливать в парках, возле автобусных остановок и в других общественных местах.
Первый день на «АмурЭкспоФоруме» отметился также широкими дегустациями. На «продуктовой улице» можно было попробовать колбасы, сосиски, сырники, булочки, квас, мёд, рыбу, выпечку, соевое мясо под китайскими соусами и многое другое. Дегустации продлятся и завтра.
На выставке можно получить услуги многих банков и госучреждений, для всех желающих будет организована регистрация на Едином портале государственных услуг.
В этом году на выставке работает большой экран почти во всю стену Общественно-культурного центра, на котором демонстрируются различные фильмы и телеверсии городских и областных массовых мероприятий. По улицам «АмурЭкспоФорума» «бродят» ростовые куклы, летает «самолёт-дирижабль», а завтра в небо поднимется огромный воздушный шар.
Продолжительность работы выставки – с 10 до 18 часов.
Деловая часть «АмурэкспоФорума-2017» оказалась самой насыщенной за всю историю форума. Российско-китайская ярмарка приграничных городов, под эгидой которой находится и «АмурЭкспоФорум», учла итоги майского форума в Пекине "Один пояс один путь". Он проходил с участием глав российского и китайского государств, и еще больше подтолкнул приграничье к развитию сотрудничества. Поэтому главной деловой целью «АмурЭкспоФорума» было представить «инвестиционную карту» региона, в которой обозначены мост через Амур, канатная дорога, газопереработка, добыча полезных ископаемых, гидроэнергетика и обе амурских территории опережающего развития (ТОР).
В этом же ключе прошла презентация торгово-экономического сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Это самое крупное совещание по числу участников форума, на него собрались представители 93 компаний из провинции Хэйлунцзян и более 100 российских бизнесменов. Встреча прошла в формате В2В, то есть в режиме плотного общения по экономическим секциям. Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства впоследствии планирует проанализировать результативность этих переговоров путем дистанционного опроса участников.
- Нашей провинции очень интересно развитие сотрудничества. Амурская область богата природными ресурсами, лесными ресурсами. В эти проекты мы и хотим инвестировать капитал, - рассказал Мэн Линь, заместитель директора департамента коммерции провинции Хэйлунцзян.
26 мая также прошёл Форум, посвящённый Дню Российского предпринимательства. На нем были отмечены лучшие представители малого и среднего бизнеса со всей области.
В Правительстве Амурской области состоялось совещание по вопросам поддержки экспорта в ДФО при участии представителей АО «Российский экспортный центр». В рамках встречи обсуждались меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий и вопросы, возникающие у бизнеса при осуществлении внешнеэкономической деятельности. В частности, возможность страхования экспортных поставок и расчетов.
- Российско-китайская торговля в приграничных регионах – это чаще небольшие предприятия и несистемные поставки. Наши услуги могут больше пригодиться представителям серьёзного бизнеса, когда иностранный партнёр просит рассрочку, здесь мы можем включаться. Для этого в июне мы планируем провести в Благовещенске обучение на площадке Центра поддержки предпринимательства Амурской области, - рассказал Роман Глушак, руководитель представительства «Российского экспортного центра» в ДФО.
К участию в совещании приглашаются экспортно-ориентированные компании области, учреждения финансового сектора, институты поддержки предприятий и другие. В случае заинтересованности необходимо подтвердить кандидатуры участников от организации в срок до 22 мая 2017 года представителю министерства ВЭСТиП области:
Никольский Дмитрий Игоревич – консультант отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей, тел. (4162) 22-44-15, e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru. Участие бесплатное.
Также РЭЦ разрабатывает логотип для экспортной продукции для большей её узнаваемости за рубежом. Его слоган будет звучать как «сделано в России». Однако, он будет мало похож на предшественника – пятиугольный штамп советского образца. Логотип планируют оформить в виде «птички» в цветах российского триколора.
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