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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Амурской области улучшают инвестиционный климат
"Сейчас очень важно продолжить ту масштабную работу по улучшению инвестиционного климата, которая позволила в прошлом году нам подняться сразу на 31 позицию в национальном рейтинге", - рассказала Светлана Балова, министр экономического развития Амурской области.
В Приамурье работа по улучшению инвестиционного климата началась 2 года назад. За это время на уровне региона был внедрен инвестиционный стандарт. Теперь эта работа будет проводиться на уровне муниципалитетов. В конце текущего года каждому из муниципальных образований будет выставлена оценка, а вся информация об инвестиционных возможностях и инфраструктуре муниципалитетов будет представлена на инвестиционной карте Амурской области.
«В данную карту мы интегрируем каждый муниципальный район, каждую инвестиционную площадку, каждый земельный участок, который может быть предоставлен предпринимателям. Нам важно наладить работу с муниципальными образованиями, потому что бизнес строится на земле, а земля у нас начинается с города, поселения, с района», - рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
В ходе форсайт-форума «Шаги успеха» участники представили свои проекты и идеи по развитию экономики региона.
Напомним, к 2020 году дальневосточные регионы должны войти в топ-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин. Вопрос улучшения качества делового климата в регионах Дальнего Востока Владимир Путин поднял на заседании президиума Государственного совета, посвящённого вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, прошедшего во Владивостоке. Глава государства подчеркнул, что все дальневосточные субъекты должны улучшить показатели качества делового климата.
«Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить свои позиции. Это, безусловно, нужно всегда иметь в виду», - подчеркнул глава государства.
Напомним, в этом году впервые среди лидеров изменений в рамках национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив оказались дальневосточные регионы - Хабаровский край и Амурская область.
Как отметил глава государства, ключевым фактором для обеспечения опережающих темпов экономического роста - выше среднемировых - является повышение инвестиционной привлекательности, прежде всего со стороны частного бизнеса.
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