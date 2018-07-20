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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 19:10 |
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Впервые WWF России и Китая празднуют День мигрирующих птиц с двух сторон Амура
Сохондинский заповедник организует конкурс искусственных гнездовий для певчих птиц. В Амурской области Зейский, Хинганский заповедники и Дружина охраны природы «Барс» запустят в небо воздушных змеев в форме птиц, проведут конкурсы, экскурсии и встретят краснокнижных мигрантов после зимовки. В Хабаровском крае Объединенная дирекция «Заповедное Приамурье» в составе всех своих 5 филиалов, Буреинский заповедник, Дружина охраны природы «НЭИ» организуют экологические праздники «День птиц», выставку фотографий «Птицы озера Удыль», викторины, конкурсы стенгазет и агитбригад. Дальневосточный морской заповедник и Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» проведут экскурсии в Музей природы и праздники «Пернатое царство на ООПТ».
23 апреля к празднованию Дня птиц подключится WWF Китая вместе с Северо-Восточным лесным университетов и компанией GM. В Харбине состоится праздник, на котором подведут итоги проекта по установке и изготовлению искусственных гнезд из переработанных материалов для дальневосточного аиста, журавля и китайского крохаля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в прсс-службе Амурского филиала WWF России.
«К прилету дальневосточного аиста с мест зимовки в Березовском заказнике Амурской области поставят 5 искусственных опор – треног. Уже ожидают заселения построенные весной этого года 4 искусственных опоры на территории Болоньского и Большехехцирского заповедников. А в начале этого года в подарок птицам Амура в Хабаровском крае был создан природный парк «Шереметьевский», большая часть которого является ценным ВБУ и где обитает 7 пар аистов, - говорит Анна Барма, к.б.н., координатор программы по ООПТ Амурского филиала WWF России. – Птицы не знают границ, поэтому охранять их нужно во всем ареале с обеих сторон Амура в России и в Китае».
В бассейне Амура обитает более 100 видов птиц, занесенных в Красные книги различных уровней. Это дальневосточные аисты, японские, даурские и черные журавли, белоплечий орлан, гусь-сухонос и другие редкие виды пернатых. Поздней осенью они покидают нашу страну и летят на места зимовок в пойме рек Сунгари и Янцзы в Китае, в Корею и Японию. В конце февраля птицы возвращаются к гнездовьям на российский берег Амура - строят гнезда, откладывают яйца и растят птенцов.
Автор фото Юрий Гафаров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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