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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Паоло Вентурини пробежал марафон в одной из самых холодных точек планеты
Марафон прошел успешно. «Я чувствую себя отлично», — признался ЯСИА Паоло Вентурини.
Забег спортсмен планировал около года и приезжал еще в феврале 2018 года, чтобы «проверить» себя. Как он ранее рассказал ЯСИА в интервью, Вентурини рассчитывал на расстояние в 38 км, которое он покроет за 4-5 часов. Как стало известно, он преодолел расстояние за минимальное время — 39,1 км всего за 3 часа 54 минуты.
Сотрудник государственной итальянской полиции прибыл в Якутию в начале января, чтобы начать тренировки в реальных условиях низких температур. Команда поддержки прибыла в Якутск 17 января — врач, два оператора и переводчик сопровождали его на протяжении всего забега.
Напомним, что марафон прошел в рамках проекта «Mоnster Frozen», который позволил Вентурини не только осуществить пробег на экстремальном холоде, но и испытать современную морозоустойчивую экипировку, созданную итальянскими специалистами.
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