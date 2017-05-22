|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Мая, 09:27 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Российские и китайские заповедники бассейна Амура провели в Китае "Неделю птиц"
«Неделя птиц» в Китае прошла при поддержке Департамента лесного хозяйства провинции Хейлунцзян (КНР) и Всемирного фонда дикой природы России и Китая, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Амур – важнейший пролетный путь мигрирующих птиц. Именно здесь гнездятся 95% оставшихся в мире дальневосточных аистов, 65% японских и 50% даурских журавлей. «Сохранение перелетных птиц и их местообитаний» – тема экологических мероприятий «Недели птиц», в которой приняли участие сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье», заповедников Ханкайский, Хинганский, Бастак и общественной организации АмурСоЭС.
Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" привествует участников праздника "Неделя птиц". Автор фото - Анна Барма.
Специалисты из России посетили водно-болотные природные резерваты провинции Хэйлунцзян, такие как Саньхуаньпао, Цисинхэ и Чженьбаодао, вошедшие в российско-китайскую сеть приграничных природоохранных резерватов в бассейне Амура. Торжественная церемония открытия праздника «Неделя птиц» состоялась 20 мая в уезде Жаохе провинции Хейлунцзян.
Анна Барма, координатор проектов по ООПТ WWF России.
«Важным событием «Недели птиц» стал российско-китайский форум по трансграничному сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов. В ходе этой рабочей встречи специалисты российских, китайских приграничных ООПТ и Департамента лесного хозяйства провинции Хэйлунцзян не только подвели итоги первого года совместной работы в рамках Меморандума Амурской сети приграничных природоохранных резерватов, но и договорились о совместном проведении в 2018 году учета дальневосточного аиста по всему гнездовому ареалу в России и Китае», – говорит к.б.н. Анна Барма, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока.
Посланцы Амура. Автор фото - Ольга Сасс.
Сотрудничество между приграничными российскими заповедниками и национальными резерватами Китая уже давно ведется на основе двухсторонних договоров: Ханкайский - Синкайху, Бастак – Бачадао, Бастак – Хунхэ, Большехехцирский - Саньцзян. Во время проведения «Недели птиц» эксперты из России и Китая обменялись информацией о состоянии популяции мигрирующих птиц, познакомились с проектами по развитию экотуризма, поделились опытом установки искусственных гнезд для дальневосточного аиста.
В бассейне Амура обитает более 100 видов птиц, занесённых в Красные книги различных уровней. Это дальневосточные аисты, японские, даурские и чёрные журавли, белоплечий орлан, гусь-сухонос и другие редкие виды пернатых. Поздней осенью они покидают страну и летят на места зимовок в поймы рек Сунгари и Янцзы в Китае, в Корею и Японию. В конце февраля птицы возвращаются к гнездовьям на российский берег Амура, строят гнёзда, откладывают яйца и растят птенцов.
Заповедник Чженьбаодао. Автор фото - Анна Барма.
На верхнем фото: Дальневосточный аист в полете. Автор фото - Юрий Гафаров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Российские и китайские заповедники бассейна Амура провели в Китае "Неделю птиц"
- В Хэйхэ открылась Международная торгово-экономическая ярмарка
- Южная Корея и Россия будут совместно снимать сериалы
- Создание Азиатского энергетического суперкольца обсудят на Восточном экономическом форуме
- Впервые WWF России и Китая празднуют День мигрирующих птиц с двух сторон Амура
- Тигриное семейство впервые поселилось в китайском заповеднике Ванцин
- Александр Новак, министр энергетики РФ: Экспорт меняет направление
- Фестиваль искусств "Газпрома" и КННК завершился в Китае
- Амур объединяет страны АТР для сохранения природы экорегиона
- "Газпром" и КННК обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.