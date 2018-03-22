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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Апреля, 13:33 |
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Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
Если вы собираетесь в путешествие по Корее с ребенком в период с 15 июня до 30 ноября 2018 года, то приглашаем принять участие в акции, где можно выиграть различные призы. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте visitkorea.ru.
В акции могут принять участие все члены семьи (родители, дети до 18 лет, бабушки, дедушки и другие родственники), путешествующие вместе и владеющие авиабилетами/билетами на паром в Корею. Чем больше количество участников одной семьи, тем выше вероятность выигрыша. Условия участия в кампании в приложении.
НОТК приглашает всех желающих принять участие в специальной кампании «Семейный тур», заполнив анкету и испытать шанс выиграть один из замечательных призов. Принять участие можно до 31 мая 2018 г. включительно.
Также в рамках кампании «Семейный тур» авиакомпании Asiana Airlines (Хабаровск, Сахалин) и Jeju Air (Владивосток) начнут продажу билетов со скидками до 20% для семей от двух человек.
Кампания «Семейный тур» организована Национальной организацией туризма Кореи (НОТК).
Приём заявок: с 16 апреля по 31 мая 2018 г.
Объявление победителей запланировано на 4 июня на официальной странице НОТК Facebook "Центр туризма Кореи" www.facebook.com/KNTOVL. В случае если после объявления результатов с победителями не удастся связаться по электронный почте и по телефону до 8 июня (пт) по причине неверно указанных контактных данных, выигрыш аннулируется.
Обязательные условия:
- пребывание в Корее более трёх суток;
- путешествие в Корею должно быть осуществлено в рамках с 15 июня до 30 ноября 2018 г.;
- состав семьи должен превышать двух человек, включая ребёнка до 18 лет (дата рождения после 1 января 2000 г.);
- место назначения и расписание поездки всех членов семьи должны быть одинаковыми.
Победителей ждут призы:
1 место: 1 человек - сертификат на проживание в Корее. *Победитель самостоятельно выбирает место проживания, НОТК оплачивает проживание (лимит 50 000 рублей). Период проживания должен быть в рамках с 15 июня по 30 ноября 2018 г., дата путешествия должна быть утверждена до 31 августа 2018 г. (после утверждения внести изменения будет невозможно);
2 место: 1 человек - авиабилет компании Jeju Air Владивосток-Сеул-Владивосток (таксы и сборы оплачивает победитель);
3 место: 5 человек – сертификат на сумму 100 000 вон на топливо (действует только в Корее);
4 место: 15 человек – Free Pass ticket Everland (5), WoongJin Play City (5), Hanwha Aqua Planet in IL San (5). *Период использования билетов до 30 ноября 2018 г. Приз может получить только один участник семьи (если выигрывают два человека из одной семьи, приз предоставляется только одному из выигравших; семейный пакет включает до 6 билетов);
5 место: 20 человек – портативная колонка;
6 место: 7 человек – модель самолета (Asiana Airlines 5, Jeju Air 2)
Компаниями-партнерами выступают: авиакомпания Asiana Airlines, авиакомпания Jeju Air, организация туризма провинции Кёнги-до Gyeonggi Tourism Organization, Everland, Hanwha Aqua Planet ILSAN, Woongjin Play Doci.
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