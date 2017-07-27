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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Августа, 00:06 |
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На Японские острова идет супертайфун Noru
В последние дни синоптики северо-западной части Тихого океана с тревогой наблюдали усиление активной тайфунной деятельности. 31 июля тайфун Noru находился южнее Японских островов. Вихрь медленно смещается над морской акваторией в западном направлении. Максимальный ветер в близи центра 85 м/с. Ожидается, что в ближайшие сутки тайфун повернёт на северо-запад. Есть вероятность выхода этого вихря в Японское море.
О дальнейшей траектории тайфуна и степени его влияния на погоду Приморского края говорить ещё преждевременно, успокаивают синоптики. Примгидромет производит тщательный мониторинг поступающей информации. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться.
Август же во Владивостоке начнется облачно, утром возможен туман и морось, сообщает Примпогода.ru.
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