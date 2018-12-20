|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 21 Января, 15:36 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Японские власти согласились обсудить вопрос о переименовании Японского моря
Владивосток расположен на полуострове Муравьёва-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. В АТР первые консультации по переименованию Японского моря пройдут уже весной.
Южная Корея и КНДР с начала 1990-х годов требовали переименовать Японское море в Восточное.
Японские власти согласились обсудить вопрос о переименовании Японского моря с представителями Южной Кореи и КНДР. Как сообщает газета Sankei Shimbun, консультации пройдут уже весной 2019 года. С призывом найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном к Токио обратилась Международная гидрографическая организация, передает ТАСС.
Корейцы называют Японское море Восточным морем. В начале 90-х годов Пхеньян и Сеул потребовали изменить название, заявив, что оно навязано мировому сообществу японским режимом в начале ХХ века и является «следствием японского колониализма».
Токио отказывается переименовывать акваторию, утверждая, что географический термин был принят по инициативе европейских картографов еще в ХIХ веке.
В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей. До XX века острова принадлежали Корее. 22 февраля 1905 года, непосредственно перед аннексией Кореи, острова были включены в состав Японии, пишет Bfm.ru.
- Японские власти согласились обсудить вопрос о переименовании Японского моря
- Жители Приморья могут выиграть призы от Национальной организации туризма Кореи
- Из Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 можно добраться без проблем
- Делегация деловых кругов Сингапура прилетит на ВЭФ-2017 во Владивосток
- Всемирный Конгресс Международного Союза Архитекторов в Сеуле раскроет "Душу города"
- На Японские острова идет супертайфун Noru
- Российские и китайские заповедники бассейна Амура провели в Китае "Неделю птиц"
- В Хэйхэ открылась Международная торгово-экономическая ярмарка
- Южная Корея и Россия будут совместно снимать сериалы
- Создание Азиатского энергетического суперкольца обсудят на Восточном экономическом форуме
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.