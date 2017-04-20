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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Мая, 07:43 |
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В Хэйхэ открылась Международная торгово-экономическая ярмарка
Официальную делегацию Приамурья возглавила первый заместитель председателя Правительства Марина Дедюшко.
На открытии ярмарки выступили китайские артисты, а также представители культуры Благовещенска – концертный оркестр городского дома культуры, хореографический ансамбль «Конфетти», вокалисты образцового хора «Детство» ЦДШИ и другие.
Открытие выставочных павильонов Международной торгово-экономической ярмарки в торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице состоится утром 20 мая. Россию представят 24 компании из Амурской области и Республики Саха (Якутия). Бизнесмены выставят кондитерские изделия, ювелирные украшения, косметику, товары для здорового питания, художественные произведения. В отдельном павильоне китайским гостям предложат павлопосадские платки.
В рамках Международной торгово-экономической ярмарки запланирована и насыщенная деловая программа. В ней примет участие российская делегация в составе представителей официальных лиц, бизнес-кругов и общественных объединений. В общей сложности, границу пересекли более 100 человек. С китайской стороны также ожидается участие большой делегации представителей разных провинций Китая, заинтересованных в развитии экспортно-импортных отношений между двумя странами, инвестициях и туризме.
20 мая запланирована официальная встреча первого заместителя председателя Правительства Амурской области Марины Дедюшко с делегатами со стороны КНР во главе с мэром г. Хэйхэ Се Баолу. Пройдёт круглый стол на тему «Охрана окружающей среды в приграничных территориях РФ и КНР». Будут представлены крупные инвестиционные проекты регионов России и Китая и презентации туристических проектов двух стран.
21 и 23 мая ярмарка продолжит свою работу в формате выставочной части - в международном торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице.
Китайские экспоненты – а было подано 14 заявок – прибудут в Благовещенск для участия в Амурской международной выставке 25 мая. 26 мая состоится открытие «АмурЭкспоФорума». Он расположится на территории Общественно-культурного центра. Выставка и деловые мероприятия в ОКЦ будут идти вплоть до 28 числа. В «АмурЭкспоФоруме» примут участие 123 российских и китайских компании, а также этнический индейский коллектив из Боливии.
Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Пресс-секретарь выставки
«АмурЭкспоФорум-2017»
Наталья Шлямова
т. 50-13-40,
89241401030
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