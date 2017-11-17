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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Ноября, 18:56 |
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Из Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 можно добраться без проблем
Используя данную ветку, можно без труда добраться из столицы до места проведения Зимних Олимпийских игр 2018 г. Теперь путь от Сеульского железнодорожного вокзала до Каннына (прибрежный кластер) займёт 1 час 54 минуты (со станции Чхоннянни в Сеуле – 1 час 26 минут), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Представительстве НОТК во Владивостоке.
Скоростной поезд на новой ветке будет отправляться со станции Сеул и Чхоннянни. В будние дни планируется до 18 рейсов в день, и до 26 рейсов в выходные. По предварительным данным? в день будет перевезено в среднем около 19 000 пассажиров. Средняя цена билета в одну сторону составит примерно 25 долларов.
К тому же во время проведения Зимних Олимпийских игр 2018 г. в течение февраля планируется увеличение количества рейсов в день до 51. Благодаря направлению «Аэропорт Инчхон – Каннын» и зрители, и участники Олимпиады смогут беспрепятственно попасть к месту проведения игр.
Национальная организация туризма Кореи совместно с Корейской национальной железнодорожной корпорацией выпустили специальные транспортные карты для иностранных туристов «PyeongChang KORAIL PASS», по которым можно свободно путешествовать по регионам страны, включая города Пхёнчхан, Каннын и Чонсон. На данный момент период продаж продлен до 10 января 2018 г. Владельцы данной карты получают право в период с 1 февраля по 25 марта 2018 года без ограничений использовать KTX и другие поезда, управляемые KORAIL.
Стоимость карты зависит от типа KORAIL PASS. Существуют карты сроком действия на 5 и на 7 дней, а также делятся по возрастным ограничениям. Тем, кто приобрел карты предварительно, в период до 10 января 2018 года, предоставляются бонусы от Национальной организации туризма Кореи – транспортная карта T-money номиналом 5 000 корейских вон и брошюра с купонами. Обратите внимание - в период проведения Олимпийских игр (с 1 по 28 февраля 2018 года) необходимо обязательно забронировать посадочные места на KTX поезда, следующие по направлению «Сеул – Каннын», на официальном сайте за 2 месяца до даты отправления.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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