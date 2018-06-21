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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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Фестиваль искусств "Газпрома" и КННК завершился в Китае
Со стороны ОАО «Газпром» в церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления Михаил Середа и начальник Департамента по информационной политике, руководитель оргкомитета корпоративного Фестиваля «Факел» Александр Беспалов. Со стороны КННК — помощник Президента Ли Лугуан и Председатель Комиссии по культурному сотрудничеству Чэнь Мин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении информации ОАО «Газпром».
«2014 год стал знаменательным в развитии российско-китайского партнерства. В мае текущего года Россия и Китай подписали самый крупный в мировой истории договор купли-продажи трубопроводного газа. 1 сентября состоялась торжественная сварка первого стыка газотранспортной системы "Сила Сибири“.
Подобные достижения являются доказательством доверия, взаимопонимания и стабильности в российско-китайских отношениях. Особенно ценно, что деловое сотрудничество „Газпрома“ и КННК гармонично дополнено культурным обменом. Наш совместный Фестиваль искусств творческих коллективов набирает обороты и расширяет границы. И каждый раз это праздник единения, дружбы, ярких эмоций и таланта», — сказал Александр Беспалов.
«Беспрецедентные по своим масштабам проекты, к реализации которых приступили наши компании, дадут мощный толчок развитию энергетики России и Китая», — сказал Ли Лугуан.
В рамках церемонии закрытия состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы дочерних предприятий «Газпрома» и КННК.
Досье "Дальневосточного капитала": Наряду с развитием сотрудничества в энергетической сфере ОАО «Газпром» и КННК успешно взаимодействуют в области реализации культурных и спонсорских проектов. Одним из наиболее значимых проектов культурного обмена является Фестиваль искусств ОАО «Газпром» и КННК. Его идея — в сближении и установлении более тесных связей между представителями двух компаний за счет развития межкультурной коммуникации, знакомства с укладом жизни и традициями России и Китая. Впервые совместный концерт творческих коллективов компаний прошел в Китае в апреле 2007 года. В последующие годы лауреаты Фестиваля «Факел» успешно выступали в Пекине, Ланфане, Сиане, Даляне и Шанхае. В свою очередь творческие коллективы КННК принимали неоднократное участие в Фестивале «Факел» в Геленджике, а также выступали в Витебске (Республика Беларусь). В этом году Фестиваль искусств ОАО «Газпром» и КННК проходил в Китае в г. Чэнду с 9 по 12 сентября. В нем приняли участие более 40 лауреатов корпоративного Фестиваля «Факел» и творческие коллективы КННК. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы по вокальному и танцевальному мастерству. «Факел» — фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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