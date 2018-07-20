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Тигриное семейство впервые поселилось в китайском заповеднике Ванцин
В базе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) Китая и государственного заповедника Ванцин провинции Цзилинь появилась видеозапись, на которой запечатлена самка тигра с котятами в дикой природе. По информации китайских коллег, это видео было снято с помощью инфракрасной фотоловушки более чем в 30 километрах от российско-китайской границы. Ранее снимки тигрицы с котятами были зарегистрированы только в заповеднике Хуньчунь, граничащем с Россией, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.
«Это первый случай в Китае, когда удалось получить снимки тигриного семейства, поселившегося на таком удалении от границы с Россией, - говорит координатор программы Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко. – Сохранение и восстановление популяции больших кошек в дикой природе является общей задачей для России и Китая. И появление размножающейся самки с тигрятами – индикатор того, что этот процесс идет успешно. Теперь важно сохранить этот выводок и обеспечить его достаточным количеством копытным. Мы надеемся, что успех, зафиксированный в заповеднике Ванцин, подтвердит в следующем году учет тигра в Китае».
В коротком 10-секундном видеоролике тигрица сидит перед камерой и два уже подросших котенка играют позади нее. Профессор Цзян Гуаншунь, исполнительный директор Центра изучения кошачьих Государственного управления лесного хозяйства КНР, определил, что двум подросшим тигрятам около полутора лет.
«После сравнения полос на шкуре самки тигра со снимками, уже имеющимися в базе данных, можно утверждать, что тигриное семейство попало в объектив фотоловушки впервые. Заповедник Ванцин расположен на хребте Чанбайшань, и это видео является свидетельством того, что тигры продвигаются вглубь Китая и осваиваются во внутренних районах», - говорит Ши Чуаньхуа, старший координатор программы Большие кошки Азии (Asian Big Cats) WWF Китая. Она пояснила, что при поддержке WWF Китая в заповеднике Ванцин и прилегающих к нему территориях установлено около 100 пар инфракрасных фотоловушек для мониторинга за деятельностью и перемещениями амурских тигров в дикой природе.
В Плане действий WWF по сохранению амурского тигра, разработанном в 2010 году, территории Ванцин-Хуньчунь-Суйян-Дунин обозначены как приоритетные. Они являются не только местообитаниями этого редкого хищника, но и важнейшим коридором для распространения тигра из пограничных районов вглубь Китая.
Три года назад с помощью Управления лесного хозяйства провинции Цзилинь в заповеднике Ванцин WWF начал пилотные проекты по восстановлению популяции копытных животных, которые являются кормовой базой амурского тигра. Эти проекты предусматривали действия по реинтродукции копытных и обустройству зимних подкормочных площадок для диких копытных.
На сегодняшний момент на территорию государственного заповедника Ванцин выпущено более 120 пятнистых оленей и изюбров. Результаты мониторинга показали, что эти копытные успешно присоединились к табуну диких животных. В тех районах, где выполнятся проекты по восстановлению численности диких копытных, заметно возросла частота появления амурского тигра и дальневосточного леопарда. В 2013 г. в этих местах было отмечена самка леопарда с котенком.
«С помощь фотоловушек, установленных на территории заповедника, мы получили за последние два года много снимков амурского тигра и дальневосточного леопарда, — отмечает Ван Фую, руководитель отдела охраны лесхоза Ванцин. - Сейчас фотоловушки фиксируют самок тигра и леопарда с котятами. Это говорит о том, что в заповеднике стали размножаться эти редкие животные. Достигнутые позитивные результаты укрепляют нашу уверенность в том, что дикая популяция тигра восстанавливается».
Фото Олега Кабалика.
Журнал "Дальневосточный капитал".
За дополнительной информацией обращайтесь к Павлу Фоменко, координатору программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России
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