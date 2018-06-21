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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Июля, 19:33 |
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка посетит КНР
В Шанхае глава ведомства примет участие в мероприятиях на высшем уровне. В ходе предстоящих переговоров Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина планируется обсудить комплекс вопросов двусторонней повестки. К подписанию в рамках визита готовится целый ряд важных документов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
21 мая Александр Галушка примет участие в четвёртом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который будет посвящен укреплению диалога и координации в регионе.
Во время пребывания в Шанхае планируется ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов КНР. Предполагается рассмотреть состояние и перспективы российско-китайского сотрудничества на международной арене. Ожидается, что визит ознаменует выход двусторонних отношений на новый этап всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР.
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