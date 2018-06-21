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Александр Новак, министр энергетики РФ: Экспорт меняет направление

Потребление и производство энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) все активнее влияет на мировые энергетические тренды. С начала 2000-х годов потребление первичных энергоресурсов в этом макрорегионе выросло почти в 3 раза, что в 6 раз превышает среднемировые темпы.

Причем особенно быстро в регионе растет потребление наиболее экологичного топлива - природного газа. Если мировой рынок газа за последние 15 лет вырос на 65%, то потребление газа в Азии и на Ближнем Востоке увеличилось более чем в 4 раза.

Опережающий рост потребления энергоресурсов в АТР стимулируется растущим уровнем жизни населения и быстрым развитием экономики стран региона. По оценкам ведущих экспертов, эта тенденция сохранится и в ближайшие десятилетия. Учитывая стагнацию в Европе и насыщение спроса в США, можно уверенно утверждать, что роль АТР в мировой энергетике будет только усиливаться.

В то же время, с сожалением приходится наблюдать растущее влияние на энергетический сектор политических предпочтений ряда западных государств. Очевидно, не всех устраивает высокий статус России в мировой энергетике. Нередко, желая ослабить наши позиции, эти страны действуют даже во вред себе, и это в полной мере относится к экономическим "санкциям", вводимым против России.

Они, по существу, способствуют разрушению сложившейся за многие годы системы сотрудничества в сфере энергетики, затрудняют развитие рынков и препятствуют осуществлению необходимых инфраструктурных проектов.

Но подобные меры вредят не только России, они "бумерангом" бьют по странам-инициаторам санкций, где пострадают и потребители наших энергоресурсов, и наши партнеры - энергетические компании Запада. Игроки энергетических рынков понимают возникающие риски и масштабы возможного ущерба, они протестуют против секторальных "санкций". Мы тоже считаем недопустимым вторжение политики в сферу энергетики, однако в отношениях с некоторыми странами это все-таки происходит.

В этом контексте, менее политизированные энергетические рынки АТР представляются нам более привлекательными. Я говорю не только о росте объемов поставок энергоносителей в этот регион, хотя этот фактор нельзя недооценивать. По нашим расчетам, в среднесрочной перспективе зависимость АТР от импорта нефти будет достигать 80%, что сделает регион основным импортером этого важнейшего энергоресурса. Доля региона в мировом потреблении газа тоже заметно увеличится, причем лидером роста спроса на газ станет Китай, где ожидается 6-кратный рост.

Нельзя забывать также и о крупных инфраструктурных проектах по доставке энергоресурсов в страны АТР, которые делают регион одним из самых инвестиционно-привлекательных регионов мира. Реализация таких проектов, среди которых особое значение для нас имеет строительство газопровода "Сила Сибири", способствует раскрытию индустриального потенциала стран-участников, создавая новые формы межгосударственной кооперации в сфере энергетики.

Наконец, рост энергопотребления в странах АТР способствует развитию научно-технического прогресса в энергетике. Тем более что в регионе инициированы высокотехнологичные проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов - сланцевых, шельфовых, по добыче глубоководных газогидратов.

Словом, развитие энергетического рынка стран АТР становится драйвером развития всей мировой энергетики, а системное раскрытие его потенциала отвечает интересам всех участников мирового энергетического комплекса. У производителей энергоресурсов появляются возможности диверсифицировать поставки, а у потребителей - снизить энергозависимость за счет разработки собственных ресурсов.

Вместе с тем, высокая стоимость новых энергопроектов вынуждает инвесторов проявлять большую осторожность при управлении рисками, чутко реагировать на изменения политической и экономической конъюнктуры. Напомню, что после кризиса 2008 г. свыше 20 запланированных к реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов upstream общей стоимостью 170 млрд долл. были "заморожены" и до настоящего времени не реализованы.

Поэтому в интересах сохранения позитивной динамики развития энергетики и в интересах укрепления энергобезопасности необходимо постоянно совершенствовать систему международного контроля и кооперации в сфере функционирования энергетического рынка АТР. Такую работу естественно вести под эгидой АТЭС, чью роль в разработке планов рационального развития энергетики региона трудно переоценить. Думаю, при этом может быть также использован План действий по региональному сотрудничеству в целях повышения энергетической безопасности и рационального использования энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, принятый в 2013-м на Азиатско-Тихоокеанском энергетическом форуме во Владивостоке и затем одобренный 70-й сессией ЭСКАТО в Бангкоке в августе этого года.

Полагаю, конструктивное энергетическое сотрудничество АТЭС могло бы развиваться также с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) через недавно созданный Энергетический клуб ШОС.

Россия, как одна из ведущих энергетических держав мира, естественно, заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества со всеми участниками энергорынка АТР. К ключевым направлениям этого сотрудничества относятся, по нашему мнению, следующие:

Во-первых, это поставки в страны АТР сжиженного природного газа. Рынок АТР представляется наиболее привлекательным для российских проектов СПГ (в частности, "Ямал СПГ", "Владивосток СПГ" и "Дальневосточный СПГ"). Отмечу, что после ввода в эксплуатацию всех планируемых в России заводов СПГ, наша доля на азиатском рынке СПГ может составить к 2030 году около 25-30%.

Во-вторых, это трубопроводные поставки в страны АТР российских углеводородов. Освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии и Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области обеспечит надежную сырьевую базу для проекта газопровода "Сила Сибири", предусматривающего не только поставку в КНР природного газа по "восточному" маршруту в объеме до 38 млрд куб. м в год, но и весомую поддержку экономического развития дальневосточного региона РФ.

В-третьих, это реализация совместных проектов в Российской Федерации и странах АТР. Примерами здесь могут служить:

- разработка силами "НК "Роснефть" и китайской компании КННК Среднеботуобинского месторождения (проект Таас-Юрях), благоприятно расположенного по отношению к трубопроводу ВСТО и основным точкам поставок нефти в Китай;

- строительство теми же компаниями Тяньцзиньского НПЗ. Поставки нефти для него из России составят 9,1 млн тонн в год в течение 25 лет (Порт Козьмино);

- 20-процентное участие индийской нефтегазовой корпорации ONGC VideshLtd. в акционерном капитале проекта "Cахалин-1", подготовку к строительству которого ведет "НК "Роснефть" в рамках проекта "Сахалин-1";

- 20-процентное участие китайской компании КННК в проекте "НОВАТЭК" "Ямал СПГ";

- Совместные российско-вьетнамские предприятия с участием КНГ "Петровьетнам":

В-четвертых, в сфере электроэнергетики - это проработка идеи проекта "Азиатского Суперкольца", предполагающего объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии и позволяющего организовать широкомасштабный экспорт российской электроэнергии в страны-участницы проекта.

И наконец, в-пятых, это дальнейшее развитие сотрудничества в угольной сфере. Расширение железнодорожной и портовой инфраструктуры в дальневосточных регионах России позволит увеличить к 2030 году экспорт российского угля в страны АТР до 110-120 млн т, в результате чего рынок АТР станет основным направлением экспортных поставок российского угля.

Мы заинтересованы в развитии совместных проектов по упомянутым приоритетным направлениям, осуществляемых и на российской территории, и в странах-партнерах. Мы готовы также рассматривать другие предложения наших коллег и потенциальных инвесторов - прежде всего из стран-потребителей российских энергоресурсов.

Повторюсь, в этой связи: мы - за взаимовыгодное сотрудничество, которое будет способствовать решению задач, поставленных в нашей Министерской декларации:

- диверсификация поставок энергоносителей,

- стабилизация спроса,

- усиление безопасности маршрутов транспортировки энергопродуктов,

- внедрение технологических инноваций,

- налаживание форм и механизмов сотрудничества в интересах энергетической безопасности и устойчивого развития АТР.

"Российская газета".

Теги: СПГ  нефть  АТР  Владивосток СПГ  газ 


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