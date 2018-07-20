|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 12 Августа, 22:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровске открыт парк железнодорожников
Сегодня, 3 августа, в Хабаровске в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника, состоялось торжественное открытие парка железнодорожников. В церемонии открытия приняли участие начальник ДВЖД Николай Маклыгин, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской и мэр города Хабаровска Александр Соколов.
Работы по благоустройству парковой зоны Дома культуры железнодорожников проводились в течение 2017-2018 гг. Сейчас это благоустроенная зона отдыха для всех жителей города.
Во время реконструкции парка железнодорожниками было асфальтировано более 4,5 тыс. кв. м территории, уложено 1600 кв. м брусчатки, установлено 54 опоры освещения, осуществлен перенос остановки общественного транспорта, а также выполнен ряд других работ. Для комфортного пребывания посетителей на территории парка установлены беседки, скамейки, песочницы и качели для детей, размечены велодорожки, определено место для велопарковки.
Вячеслав Шпорт от имени жителей края выразил благодарность железнодорожникам за внесенную лепту в развитие парковой зоны столицы Дальнего Востока и выразил уверенность, что этот парк станет достойным местом отдыха для горожан и железнодорожников, которые проживают в микрорайоне Хабаровск-2.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение работников отрасли за добросовестный труд на железнодорожном транспорте, высокий профессионализм и активное участие в реконструкции парка Хабаровского дворца культуры железнодорожников.
- Резидент ТОР "Николаевск" завершает первый этап строительства и разработки золоторудного месторождения
- Резиденты СПВ Совгавани и Ванино предлагают модернизировать аэропорт Май-Гатка
- В Хабаровском крае начались работы по строительству ЛЭП для ТОР "Николаевск"
- Планы освоения Большого Уссурийского острова обсудили на Амурском экономическом форуме
- Арбитражная "клоунада" вокруг ТЦ "Счастье" в Хабаровске продолжается
- В Хабаровске открыт парк железнодорожников
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- В Комсомольске-на-Амуре открылся краевой бизнес-инкубатор
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.