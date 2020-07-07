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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Августа, 01:22 |
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В районах Хабаровского края введен карантин по африканской чуме
Врио губернатора края Михаил Дегтярёв подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. Сразу в четырех частных хозяйствах обнаружены очаги этого заболевания. Два подворья расположены селе Кукелево Вяземского района, одно - в городе Вяземский, еще одно – в селе Бычиха Хабаровского района.
- Вокруг каждого из хозяйств санитарные службы установили 2 карантинные зоны: первая радиусом 5 км, вторая от 16 до 30 км. Запрещено посещение эпизоотического очага посторонними лицами, кроме работающего там персонала. Наложен запрет на перемещение из зоны животных, а также не реализацию продуктов их убоя и кормов. Также в радиусе зоны запрещены все виды охоты. Ограничительные мероприятия будут действовать до специального распоряжения об их отмене, - уточнили в управлении ветеринарии правительства края.
В настоящее время специалисты государственной ветеринарной службы отобрали патологический материал, у свиней подтвержден диагноз "африканская чума". В границах села Бычиха введен режим ЧС. На въезде установлен дезбарьер, организовано круглосуточное дежурство двух постов ГИБДД.
По оперативной информации, всего в двух угрожаемых зонах находится 230 особей свиней. Семь голов уже пало. Падшие животные утилизированы путем сожжения до зольных остатков.
Проведение карантинных мероприятий продолжается. Привлечено 12 человек и 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле в правительстве Хабаровского края и компетентных службах.
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