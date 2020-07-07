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Экс-директор службы заказчика хабаровского минстроя причинил крупный ущерб бюджету края
Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в краевой прокуратуре, возбуждение уголовного дело против экс-чиновника правительства региона стала следствием «преступного бездействия», повлекшего ущерб в размере 10 млн рублей для бюджета края и нарушение жилищных прав льготной категории граждан.
Прокуратура Хабаровского края провела проверку исполнения законодательства при строительстве в г. Николаевске-на-Амуре квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заказчиком которых выступало КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». По ее результатам было установлено, что застройщик ООО «Гарантия Строй» работы по строительству квартир не выполнил.
Обязательства общества на период действия государственного контракта обеспечивались банковской гарантией, выданной АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк». Однако КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» при наличии факта неисполнения застройщиком обязательств по строительству квартир требование о выплате денежной суммы по банковской гарантии в период ее действия в банк не направило.
«Это повлекло причинение крупного ущерба бюджету Хабаровского края в размере свыше 10 млн рублей и нарушение жилищных прав льготной категории граждан», - сообщили в краевой прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности при строительстве дома для детей-сирот. Заместителем прокурора края материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган следствия, который на их основании возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба).
В настоящее время по обоим делам ведется следствие, которое находится на контроле в прокуратуре Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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