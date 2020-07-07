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21 Августа 2020, 11:31 | Регион сегодня

Хабаровский край выходит из-под ковидных ограничений

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв

Документом вносятся изменения в нормативный акт, регулирующий мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

С 20 августа в крае в полном объеме возобновляется деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. С этой даты свою работу также возобновляют детские музыкальные и школы искусств, центры развития детского творчества, военно-патриотического воспитания, подростковые клубы.

Кроме того, в соответствии с постановлением, увеличивается загрузка спортивных учреждений. С 24 августа оказание услуг для занятий физической культурой и спортом, включая услуги фитнесс-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта, разрешено при условии загрузки не более 50 % от единовременной пропускной способности. Речь также идет о бассейнах.

Учитывая аналогичные объемы заполняемости, постановлением с 24 августа также снимается запрет на работу кинотеатров (кинозалов), театров, домов культуры, филармоний и цирков.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Для них ограничения продлены до 6 сентября.

По данным за предшествующие сутки, в Хабаровском крае зарегистрировано 70 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края. Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 65 лет; 8 пациентов старше 65 лет; 5 детей и подростков в возрасте от 5 до 15 лет.

Всего в крае зарегистрировано 9229 случаев заболевания (рост +0,76% к 18 августа 2020 года), из них 83 закончился смертью пациентов. В Хабаровском крае от заболевания, вызванного COVID-19, суммарно излечились 7103 человека. «Активными» остаются 2043 случая заболевания, из них 14 в тяжелом состоянии. Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 735 пациентов. Кроме того, в стационарах края получает лечение 246 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более 1,5 тыс. человек бывших в близком контакте с заболевшими. В крае выполнено более 213 тысяч исследований на новый коронавирус, сообщает краевой минздрав.

Олег КУЛЬГИН.   Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Дегтярёв  коронавирус 


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