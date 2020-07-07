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21 Августа 2020, 11:23 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае задержан экс-глава Минтранса в правительстве Фургала

Исполнявшему обязанности главы регионального Минтранса Максиму Прохорову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Следователи СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО продолжают расследование резонансного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, подозреваемого в получении крупной взятки, задержанного накануне.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Активное участие в раскрытии и расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю», - сообщила пресс-служба ведомства.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранты дела задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. В их числе уволенный врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и.о. главы регионального Минтранса Максим Прохоров, начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Александр Коренков, а также 34-летний посредник в передаче взятки.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. По данным источника, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен в суде Центрального района Хабаровска.

По версии следствия, экс-чиновник получил взятку в размере 1,5 миллионов рублей и 50 тысяч долларов за «способствование в силу своего должностного положения назначению конкретного лица (взяткодателя) на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении».

Напомним, исполнять обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров начал после того, как глава министерства Валерий Немытов уволился по собственному желанию в начале июля 2020 года. Известно об этом стало 8 июля – за день до ареста Сергея Фургала. Однако уже 14 августа Прохоров написал заявление об увольнении.

Поводом стало недовольство со стороны врио губернатора Михаила Дештярева. По словам главы региона, во время рабочей поездки по БАМу он осмотрел автотрассу Ургал – Чегдомын, являющееся ключевой для всей транспортной инфраструктуры хабаровского севера. Ее, по словам Дегтярева, обещали построить все губернаторы, но «ничего сделано не было». На реконструкцию дороги не было ни копейки заложено и в бюджете 2020 года.

Но что особенно возмутило и. о. главы краевого Минтранса Прохоров в свете этой ситуации, так это то, что ранее попытался обманом перенести заложенный по плану ремонт дороги в другом районе края на следующий год. И это тогда, когда дороги края «убиты», а люди, по словам Дегтярева, «просят хоть что-то сделать».

Дегтярев назвал такие действия главы регионального транспортного ведомства «саботажем» и пригрозил увольнением «обманщику». Прохоров ждать не стал и ушел сам. Но, как оказалось, недалеко – силовики задержали его и подельников по делу о взятке в Хабаровске.

Хабаровский крайуправтодор – кусок лакомый, через него проходят большие деньги, предназначенные на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог краевого подчинения. Сегодня в портфеле заказов управления находятся контракты на общую сумму 44 млрд. рублей. Соответственно для чиновника, который занимается их администрированием, открываются двери в «золотую комнату». Поэтому за назначение на должность и были, по версии следствия, заплачены такие довольно не маленькие деньги.

Олег КУЛЬГИН.   Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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