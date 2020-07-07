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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Июля, 21:02 |
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В Хабаровском крае "Полиметалл" увеличил производство золота
Рост 27% показал Амурский гидрометаллургический комбинат. За шесть месяцев текущего года производство золота на предприятии увеличилось до 8,1 тн.
За этот период на АГМК было переработано 115 тыс. тн концентрата (+4%). На сырье с Албазинского месторождения (разрабатывает ООО «Ресурсы Албазино» в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края) пришлось 79 тыс. тн. Из него было извлечено 3,45 тн золота. Переработка концентрата проекта «Кызыл» (Казахстан) увеличилась на 44% до 29 тыс. тн. В первом полугодии производство золота из казахстанского сырья выросло на 77% до 3,76 тн.
Квартальное производство Амурским ГМК на фоне высоких содержаний золота в концентрате Кызыла и Албазино и больших объемов переработки составило 3,6 тн драгоценного металла. Это на 20% выше, чем во втором квартале 2019 года.
30 июня комбинат достиг крупного производственного показателя - 70 тн золота с момента запуска в 2012 году.
Работающее в Охотском районе «Светлое» по итогам первого полугодия произвело 1,6 тн золота. Предприятие на 104% увеличило объем вскрышных работ до 1,6 млн тн. Произошло это за счет наращивания темпов работ на карьере Эмми, эксплуатация которого была начата в 2019 году. За отчетный период производство руды на Светлом возросло до 907 тыс. тн (+5%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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