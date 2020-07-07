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12 Августа 2020, 14:16 | Регион сегодня

Хабаровская молочка прописалась в Китае

Главное таможенное управление КНР расширило список российских компаний, имеющих право поставок молочной продукции

Главное таможенное управление КНР расширило список российских компаний, имеющих право поставок молочной продукции

В число шести новых российских предприятий, получивших право экспорта молочной продукции в КНР, вошли два хабаровских молокозавода. В этот список попали два производителя Хабаровского края: известное в крае ЗАО «Переяславский молочный завод» и комсомольское предприятие АО » ДАКГОМЗ».

Таким образом, на сегодняшний день право экспорта молочной продукции имеют 37 российских компаний, список которых размещен на сайте Россельхознадзора в разделе Ввоз.Вывоз.Транзит/Китай/Экспорт/Список российских предприятий.

Китайские таможенные власти приняли решение на основании гарантий Россельхознадзора о соответствии российских компаний требованиям и законодательным нормам Китая, что было подтверждено в ходе проведенных российской службой обследований данных предприятий, сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном управлении ведомства.

Кроме того, сегодня были проведены переговоры между Россельхознадзором и Главным Таможенным управлением КНР, в ходе которых обсуждалась возможность экспорта в Китай сухого молока.

В таких поставках заинтересованы 12 российских предприятий. Из них 5 компаний уже находятся в китайской информационной системе регистрации иностранных предприятий «CIFER», и, по заверению китайской стороны, решение о поставках сухого молока с них будет принято в ближайшее время. Вопрос о включении остальных 7 предприятий в указанный реестр китайская ветеринарная служба рассмотрит в течение 2-х месяцев.

Олег КУЛЬГИН, Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  экспорт  молочка  производитель  импорт  производство  молоко 


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